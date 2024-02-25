Об этом в эфире телемарафона рассказал министр цифрового развития Михаил Федоров. Он отметил, что алгоритм, как выключить оккупантам спутниковую связь, понятен, однако SpaceX должен принять решение, передает 24 Канал.

Что этому предшествовало Решение существует: Федоров предложил Маску, как можно "выключить" россиян от Starlink

Есть предложение, как отличать наши Starlink от вражеских

Федоров рассказал детали относительно предложения, как выключить оккупантам Starlink. Министр добавил, что уже придумали алгоритм, как различать терминалы спутниковой связи, которые используют ВСУ, от тех, которыми пользуются оккупанты.

Мы коммуницируем с компанией SpaceX. У нас есть определенное предложение, как отличать и верифицировать используемые нами "Старлинки" от тех, что использует наш враг. И как сделать так, чтобы у них они не работали. Ждем сейчас, это процесс. Комментировать я не могу. Алгоритм понятен, нужно принимать решение,

– сообщил Федоров.

Вместе с тем, он отметил, что компания SpaceX не продает России дроны. По словам Федорова, оккупанты их покупают через другие страны. Сейчас одна из главных задач – понять, через кого россияне получают Starlink. Федоров добавил, что параллельно также разрабатывается алгоритм, как не исключить украинские "Старлинки" на временно оккупированных территориях.

Оккупанты используют Starlink: что известно