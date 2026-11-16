"Я такого не слышал": Трамп ответил на вопрос об ограничениях Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп не смог объяснить, почему для Украины вновь снизили скорость работы спутниковой связи Starlink.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов перед отъездом из Белого дома.

Что сказал Трамп?

Журналисты спросили Трампа, кто отдал приказ замедлить работу спутниковой связи для Украины. Американский президент ответил, что ничего об этом не слышал.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что ограничения скорости Starlink и Starshield затрудняют работу украинских военных. В частности, из-за этого возникли проблемы с перехватом российских реактивных дронов.

Тема стабильности работы терминалов спутниковой связи остается актуальной из-за ключевой роли этой системы в зоне боевых действий. Любые колебания или сообщения о доступности сервиса привлекают пристальное внимание наблюдателей и СМИ.

Это уже не первый случай ограничения работы Starlink в Украине. Подобная ситуация возникла в прошлом месяце: 14 октября украинские военные зафиксировали потерю связи при скорости свыше 161 километра в час. Из-за этого затруднилась работа беспилотников и перехват российских реактивных дронов. О снятии скоростных ограничений Министерство обороны сообщило 24 октября.

Напомним, ранее мы писали об оценке ситуации со Starlink, о которой Трамп говорил в интервью Россу Даутату для CBS News. Тогда он отрицал свою причастность к каким-либо решениям, усомнился в реальности замедления работы связи и отметил, что Илон Маск быстро восстановил доступ к сети.