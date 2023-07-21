Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, до 2014 года на Старокрымском полигоне были даже инструкторы НАТО.
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"В свое время мы пользовались этим полигоном. Там у нас были даже некоторые инструкторы НАТО до 2014 года. Это хороший полигон для выполнения различных видов задач. В частности, для хранения боеприпасов", – сказал военный эксперт.
Оккупанты перебросят воинскую часть
Роман Свитан считает, что россияне не выполнили условия по количеству боеприпасов. Скорее всего, они завезли на полигон много боеприпасов, которые нельзя хранить вместе. Таким образом враг преувеличил лимиты снарядов в каждой ячейке.
Очевидно, сейчас они будут убирать последствия ударов, саперы будут работать очень долго. Все вышло из строя. Ни один снаряд, находившийся на полигоне, не будет использоваться. Он переходит в другую категорию. Потом будут собирать все в одно место и взрывать,
– объяснил он.
Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что воинскую часть или отряды, которые были на Старокрымском полигоне, куда-то перебросят. Потому что еще долго придется работать над зачисткой территории от неразорвавшихся снарядов.
Свитан о взрывах на Старокрымском полигоне: смотрите видео
Взрывы на Старокрымском полигоне: главное
- Утром 19 июля сетью начали распространяться кадры горящего склада на Старокрымском полигоне на оккупированном полуострове. Там раздались мощные взрывы с детонацией.
- По информации российского издания ASTRA, на военном складе в Кировском районе Крыма хранились гранаты, минометные мины, стрелковое вооружение и артиллерийские снаряды.
- Украина не подтвердила причастность к этим взрывам. В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что у нашего государства есть средства, которые могут доставать на такое расстояние. По его словам, главное не качество оружия, а умение его правильно использовать.
- В телеграм-канале с именем "Кирилл Буданов Кирилл Буданов" опубликовали якобы его обращение о том, что уничтожение склада с боеприпасами в Крыму – это "успешная операция Украины". На самом деле это фейк.