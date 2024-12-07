Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление из Офиса коммерческих спутников Командования космических систем Воздушных сил США, передает 24 Канал. Соответствующий документ заключили еще в августе, однако не разгласили его.

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Что известно о предоставлении Украине доступа к Starshield

Согласно контракту, 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые сейчас расположены в Украине, получат доступ к Starshield, то есть секретного и зашифрованного сигнала через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. Это в дополнение к тем 500, которые ранее уже подключили к Starshield.

Контракты имеют общую цель "облегчить подключение к интернету в Украине. Оба контракта предусматривают предоставление услуг в течение 2025 года,

– сообщили в управлении.

Действующий американский лидер Джо Байден хотел дать Киеву больше рычагов влияния в ожидании того, что новоизбранный президент Дональд Трамп будет давить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Россией для прекращения войны.

Также отмечается, что хоть командование космических систем и отказалось раскрыть стоимость нового контракта, однако предыдущая сделка на 500 терминалов стоила примерно 40 миллионов долларов.