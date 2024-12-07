Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву з Офісу комерційних супутників Командування космічних систем Повітряних сил США, передає 24 Канал. Відповідний документ уклали ще в серпні, однак не розголосили його.

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Що відомо про надання Україні доступу до Starshield

Згідно з контрактом, 2,5 тисячі терміналів Starlink, які наразі розташовані в Україні, отримають доступ до Starshield, тобто секретного та зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Це на додаток до тих 500, які раніше вже під'єднали до Starshield.

Контракти мають спільну мету «полегшити підключення до інтернету в Україні. Обидва контракти передбачають надання послуг впродовж 2025 року,

– повідомили в управлінні.

Чинний американський лідер Джо Байден хотів дати Києву більше важелів впливу в очікуванні того, що новообраний президент Дональд Трамп буде тиснути на українського президента Володимира Зеленського, щоб той провів переговори з Росією для припинення війни.

Також зазначається, що хоч командування космічних систем і відмовилося розкрити вартість нового контракту, проте попередня угода на 500 терміналів коштувала приблизно 40 мільйонів доларів.