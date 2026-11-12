Зеленский рассказал, где именно возникают наибольшие трудности из-за ограничений Starshield

12 ноября Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент заявил о нехватке средств ПВО, о запуске Россией 115 ракет за неделю, а также о сбоях в работе системы Starshield.

Где именно из-за этого возникли проблемы, он рассказал в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский

Глава государства поблагодарил Альянс за постоянную поддержку и сообщил, что защищать украинское небо становится крайне сложно из-за массированных ударов России. Он подчеркнул, что оккупанты только за первую неделю месяца запустили 115 ракет, тысячи управляемых авиабомб и реактивных "Шахедов". В то же время украинский лидер отметил готовность главы НАТО помочь с ракетами PAC-2 и PAC-3.

Помимо постоянной нехватки противоракетных средств, которой агрессор пользуется для разрушения энергетики, существенные трудности создают проблемы со связью.

Сложности в работе системы Starshield фиксируются вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях. Это значительно ограничивает возможности перехвата реактивных ударных беспилотников, от чего выигрывают только российские войска.

Искусственные ограничения не работают на мир – они работают на агрессора,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас, на фоне активизации трехсторонних переговоров, крайне важно не допустить опустошения украинских пусковых установок ПВО, чтобы государство сохраняло полную способность к защите.

Напомним, что о сбои в работе Starshield стало известно 12 ноября. Начались ограничения скорости в 161 километр в час, что блокирует сбитие российских дронов.