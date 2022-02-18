Старших людей и детей вывозят из Донбасса фактически силой, – Денисова

Заявления главарей боевиков об эвакуации мирного населения на Донбассе образовали настоящую панику среди людей. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят фактически силой.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на информацию партнерских правозащитных организаций, которые работают на оккупированных территориях.

Важно Боевики могут взрывать автобусы, которыми везут людей в Ростовскую область, – Данилов

Оккупанты пускают не всех

Денисова сообщает, что, по предварительно сформированным спискам, планируют "эвакуацию" железнодорожным транспортом.

Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и людям без российского паспорта запрещают выезжать с оккупированных территорий. Зато людей пожилого возраста и детей из детдомов вывозят фактически силой. ️

Предпосылок для эвакуации нет

Правозащитники опросили жителей оккупированных территорий. Они сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов спокойная. Большинство украинцев не хотят покидать свои дома. ️

Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта,

– подчеркнула Денисова.

Омбудсмен призвала людей не поддаваться на провокации боевиков и сохранять спокойствие.

"Эвакуация" на Донбассе: что известно

Террористы на оккупированном Донбассе объявили об "эвакуации" людей в Ростовскую область России. Боевики распространяют ложь, якобы Украина планирует наступать.

Президент государства-агрессора Владимир Путин уже приказал выплатить помощь желающим "эвакуироваться" – по 10 тысяч рублей каждому.

Украинская разведка получила информацию, что пророссийские боевики заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке. Далее они планируют их взорвать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов так же предупреждал, что оккупанты могут планировать провокации. В частности, могут взрывать автобусы с людьми, которых будут везти на Ростов.

К теме – Главари боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО | На эту минуту:

Боевики на Донбассе уже вторые сутки вызывающе срывают "тишину". Они обстреливают не только украинские позиции на передовой, но и мирную инфраструктуру. Огонь коварно ведут из жилых массивов, но ВСУ не поддаются на провокации и не стреляют туда.

Текст поста Людмилы Денисовой:

От партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" об эвакуации.

Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и лицам, которые не оформили паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий.

По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически силой.

В то же время опрошенные правозащитниками жители ВОТ сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хочет покидать свои дома.

Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта.

Дорогие украинские граждане, особенно те, которые живут на временно оккупированных территориях Украины. Призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.

Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье – это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилище должно реализовываться при условии свободы выбора человеком места жительства.

Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины.