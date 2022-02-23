Старт строительства, иностранные инвесторы и новые резиденты: "Экополис ХТЗ" объявил планы

В бизнес-парке высоких технологий "Экополис ХТЗ", который развивает известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, в марте стартует строительство одного из крупнейших объектов инновационной деловой экосистемы – автоматизированного логистического сортировочного хаба национального почтового оператора "Укрпочта".

Об этом заявил директор управляющей компании бизнес-парка из группы DCH Ярославского Виталий Баранников на встрече с коллективом и топ-менеджментом Харьковского тракторного завода. Как известно, ХТЗ – якорный резидент индустриального кластера бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", а глубокий редевелопмент огромной территории завода позволит создать в Харькове крупнейшую в Украине деловую инновационную экосистему с индустриальным и технопарком.

Несмотря на негативные инвестиционные прогнозы, группа DCH Александра Ярославского продолжает осуществлять инвестиции в развитие украинской экономики. Уже в середине марта приступаем к активной фазе реализации проекта – строительству автоматизированного сортировочного хаба национального почтового оператора "Укрпошта". Хаб будет обслуживать восточные регионы Украины, и позволит ускорить доставку отправлений в несколько раз. Продолжаем работать над привлечением международных компаний в качестве резидентов нашего проекта, что позволит создать синергию между заводом ХТЗ и глобальными технологическими лидерами из разных стран мира,

– поделился во время встречи на ХТЗ Виталий Баранников, слова которого цитирует официальный сайт "Экополис ХТЗ".

Среди партнеров и инвесторов проектов на территории бизнес-парка высоких технологий – Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, а также представитель всемирно известной династии Ротшильдов Натаниэль Ротшильд, являющийся крупнейшим инвестором в Восточной Европе.

На встрече с коллективом Харьковского тракторного завода Виталий Баранников отметил, что намерение стать резидентами Украинской Кремниевой Долины, которая создается на базе бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", уже заявили ряд глобальных hi-tech компаний. Среди них глобальные флагманы в сфере разработки оборудования и решений в телеком-сфере корпорация ZTE, а мировой IT-гигант Hewlett Packard Enterprise создаст здесь свои R&D-лаборатории. Помимо этого, другие глобальные технологические лидеры из разных стран мира интересуются возможностью стать резидентом харьковского "Экополис ХТЗ", который развивает группа DCH Александра Ярославского.

Генеральный директор Харьковского тракторного завода Вадим Аносов отметил на встрече, что реализация проекта по созданию бизнес-парка "Экополис ХТЗ" в запланированных масштабах является залогом успешной работы и динамичного развития одного из лидеров украинского машиностроения – легендарного ХТЗ.

"Производственная стратегия предприятия предусматривает модернизацию технологических процессов, внедрение современного автоматизированного оборудования, повышение энергоэффективности и улучшения условий труда. Одна из важных задач, которую мы ставим сегодня перед собой – это эффективное использование территории завода и его инфраструктуры", – подчеркнул Аносов, и отметил, что партнерство завода и бизнес-парка создает новые возможности для синергии современного индустриального производства с передовыми научными и инженерными разработками инновационных компаний, которые станут резидентами бизнес-парка. Помимо этого, ХТЗ обретает новые возможности для дальнейшего развития благодаря инвестициям группы DCH Александра Ярославского и партнеров проекта "Экополис ХТЗ".

Директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" Виталий Баранников рассказал участникам встречи о ключевых целевых показателя, на которые ориентируется бизнес-парк высоких технологий в своем развитии: создание на территории ХТЗ мощного индустриального парка, якорным резидентом которого будет Харьковский тракторный завод и будущие производства подобного профиля, технопарка (IT- и R&D-направления) логистического, торгового, образовательного, медицинсккого и др. кластеров. Стратегия развития бизнес-парка ориентирована на создание свыше 10 тысяч новых современных рабочих мест в партнерстве с международными высокотехнологичными компаниями. Проект сопровождают ведущие международные консультанты, а в развитии харьковского "Экополис ХТЗ" примет участие глобальная инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings, управляющая по всему миру десятками аналогичных деловых экосистем, ориентированных на инновационные наукоемкие производства, и производственно-исследовательских платформ, позволяющих коммерциализировать достижения науки и технологические разработки.

Национальный проект Украинская Кремниевая Долина в Харькове инициирован Президентом Украины Владимиром Зеленским. Его основа – бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", являющийся долгосрочным инвестиционным проектом группы DCH Александра Ярославского. Бизнесмен выступил генеральным инвестором и координатором проекта – как это было во время подготовки Харькова к Евро-2012 и к проведению Суперкубка УЕФА-2025. Плановый объем инвестиций в развитие Украинской Кремниевой Долины в харьковском "Экополис ХТЗ" составляет около $1 млрд на протяжении ближайшего десятилетия, а реализация проекта является одним из центральных приоритетов десятилетней Стратегии развития Харькова и реализуется при поддержке городской власти.