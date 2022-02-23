Про це заявив директор керуючої компанії Бізнес-парку з групи DCH Ярославського Віталій Баранніков на зустрічі з колективом і топ-менеджментом Харківського тракторного заводу. Як відомо, ХТЗ – якірний резидент індустріального кластера бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ", а глибокий редевелопмент величезної території заводу дозволить створити в Харкові найбільшу в Україні ділову інноваційну екосистему з індустріальним і технопарком.

Незважаючи на негативні інвестиційні прогнози, група DCH Олександра Ярославського продовжує здійснювати інвестиції в розвиток української економіки. Вже в середині березня приступаємо до активної фази реалізації проекту – будівництва автоматизованого сортувального хаба національного поштового оператора "Укрпошта". Хаб обслуговуватиме східні регіони України, і дозволить прискорити доставку відправлень у кілька разів. Продовжуємо працювати над залученням міжнародних компаній в якості резидентів нашого проекту, що дозволить створити синергію між заводом ХТЗ і глобальними технологічними лідерами з різних країн світу,

– поділився під час зустрічі на ХТЗ Віталій Баранніков, слова якого цитує офіційний сайт "Екополіс ХТЗ".

Серед партнерів та інвесторів проектів на території бізнес-парку високих технологій – Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, а також представник всесвітньо відомої династії Ротшильдів Натаніель Ротшильд, який є найбільшим інвестором у Східній Європі.

На зустрічі з колективом Харківського тракторного заводу Віталій Баранніков зазначив, що намір стати резидентами української Кремнієвої долини, яка створюється на базі бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ", вже заявили ряд глобальних hi-tech компаній. Серед них глобальні флагмани у сфері розробки обладнання та рішень в телеком-сфері корпорація ZTE, а світовий IT-гігант Hewlett Packard Enterprise створить тут свої R&D-лабораторії. Крім цього, інші глобальні технологічні лідери з різних країн світу цікавляться можливістю стати резидентом Харківського "Екополіс ХТЗ", який розвиває група DCH Олександра Ярославського.

Генеральний директор Харківського тракторного заводу Вадим Аносов зазначив на зустрічі, що реалізація проекту зі створення бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" у запланованих масштабах є запорукою успішної роботи та динамічного розвитку одного з лідерів українського машинобудування – легендарного ХТЗ.

"Виробнича стратегія підприємства передбачає модернізацію технологічних процесів, впровадження сучасного автоматизованого обладнання, підвищення енергоефективності та поліпшення умов праці. Одне з важливих завдань, яке ми ставимо сьогодні перед собою – це ефективне використання території заводу і його інфраструктури", – підкреслив Аносов, і зазначив, що партнерство заводу і бізнес-парку створює нові можливості для синергії сучасного індустріального виробництва з передовими науковими та інженерними розробками інноваційних компаній, які стануть резидентами бізнес-парку. Крім цього, ХТЗ знаходить нові можливості для подальшого розвитку завдяки інвестиціям групи DCH Олександра Ярославського і партнерів проекту "Екополіс ХТЗ".

Директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" Віталій Баранніков розповів учасникам зустрічі про ключові цільові показники, на які орієнтується Бізнес-парк високих технологій у своєму розвитку: створення на території ХТЗ потужного індустріального парку, якірним резидентом якого буде Харківський тракторний завод і майбутні виробництва подібного профілю, технопарку (IT - і R&D-напрямки) логістичного, торгового, освітнього, медичного та інших кластерів. Стратегія розвитку бізнес-парку орієнтована на створення понад 10 тисяч нових сучасних робочих місць у партнерстві з міжнародними високотехнологічними компаніями. Проєкт супроводжують провідні міжнародні консультанти, а в розвитку харківського "Екополіс ХТЗ" візьме участь глобальна інвестиційно-промислова компанія Tus-Holdings, що керує по всьому світу десятками аналогічних ділових екосистем, орієнтованих на інноваційні наукомісткі виробництва, виробничо-дослідних платформ, що дозволяють комерціалізувати досягнення науки і технологічні розробки.

Національний проєкт Українська Кремнієва Долина в Харкові ініційований Президентом України Володимиром Зеленським. Його основа – Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", що є довгостроковим інвестиційним проєктом групи DCH Олександра Ярославського. Бізнесмен виступив генеральним інвестором і координатором проєкту – як це було під час підготовки Харкова до Євро-2012 і до проведення Суперкубка УЄФА-2025. Плановий обсяг інвестицій у розвиток української Кремнієвої долини в Харківському "Екополіс ХТЗ" становить близько $1 млрд протягом найближчого десятиліття, а реалізація проєкту є одним з центральних пріоритетів десятирічної стратегії розвитку Харкова і реалізується за підтримки міської влади.