Стартап Caer Sidi планирует создать в Украине центр разработки и стать резидентом Дия City

Украинско-белорусский стартап Caer Sidi намерен на базе зарегистрированного в Украине юрлица создать центр разработки. Планы компании по развитию в Украине связаны с внедрением в стране специального правового режима для ИТ Дия City.

Об этом сообщил CEO компании Caer Sidi Павел Шлапак в своей колонке.

На наши планы развиваться в Украине повлияло то, что страна намерена внедрить специальные льготные условия для ИТ-компаний. Речь идет о Дия City. В условиях специального правового режима у нас появится возможность выстроить прозрачную корпоративную структуру, при этом иметь низкую налоговую нагрузку. Это важно для привлечения венчурного капитала,

– отметил он.

CEO компании Caer Sidi подчеркнул, что в Дия City предусмотрены инструменты для привлечения инвестиций, которые повысят привлекательность ведения бизнеса в Украине. Также важно, что в украинское законодательство будут имплементированы элементы английского права – это обеспечит безопасность участия инвесторов в украинском бизнесе.

Павел Шлапак уточнил, что будет изменена структура компании – юрлицо в Украине займется разработкой и продажами на украинском рынке, а зарегистрированный в Эстонии стартап будет переведен в США для развития продаж и маркетинга.

Сейчас компания также работает над новой инвестиционной стратегией. В начале следующего года она планирует привлечь инвестиции, которые будут использованы, в том числе для масштабирования в Украине. Раньше Caer Sidi уже привлекала 210 тысяч долларов. На тот момент капитализация компании составляла 2 миллиона долларов.

На этот раз как сумма инвестиций, так и стоимость компании будет в разы больше. Seed-раунд мы планируем на начало следующего года и надеемся, к этому времени спецрежим в Украине начнет функционировать,

– добавил он.

Caer Sidi была основана в конце 2018 года. Она специализируется на создании цифровых версий физических объектов, связанных с реальными.

Напомним,– это специальный правовой режим для IT-индустрии, который предполагает целый комплекс стимулов. Его запуск планируется на начало следующего года.