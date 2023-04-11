Стартовал новый проект ОККО и "Повернись живим" – Вооружим ТрО до зубов

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" стартовали с новым совместным проектом помощи ВСУ – "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов".

Его цель – полностью закрыть неотложную потребность всех бригад территориальной обороны в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах. Для этого компания и фонд аккумулируют 400 миллионов гривен.

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"Нет времени на раскачку, когда война продолжается. Ради победы продолжаем обеспечивать и усиливать наших военных. Поэтому пока шел первый проект, мы вместе с фондом проработали и утвердили уже второй, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. – Уверены, что новая инициатива так же объединит мощное водительское сообщество ради общей цели – вооружить 31 бригаду ТРО до зубов 31 бригаду, где почти у каждого из нас есть кто-то из друзей, коллег или знакомых из соседнего двора, тех самых ребят, которые ушли защищать нашу страну от врага и героически несут службу в разных горячих точках каждый день".



Компания и фонд аккумулируют 400 миллионов гривен на вооружение ТрО / Фото Анатолия Гаевского

Механика проекта "ОКО ЗА ОКО 2" осталась той же – ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/Diesel на вооруженное усиление ТрО. Кроме того, задонейтить можно и на спецсчет фонда "Повернись живым".

Мы покупаем коллективное, групповое пехотное вооружение, на которое в той войне, которая сейчас происходит на Востоке, есть самый большой запрос. Это оружие, которое уже не индивидуально, но непосредственно воюет на поле боя, то есть на уровне взводов, на уровне рот, на уровне батальонов,

– комментирует директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Каждая из 31 бригады ТрО так или иначе задействована в боевых действиях. Мы присоединились к созданию ТрО, мы разворачивали Командование ТрО перед полномасштабным вторжением, мы активно работаем с ТрО после начала полномасштабного вторжения и сегодня, несмотря на активное вовлечение ТрО в эту войну, они получают вооружение и технику по остаточному принципу. У них большой дефицит именно того вооружения, которое мы закупаем и то, что мы закупим позволить существенно нарастить потенциал большинства бригад ТРО непосредственно на поле боя", – добавляет он.



Цель проекта закрыть потребность бригад ТрО в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах / Фото Анатолия Гаевского

Собранные средства пойдут на покупку 100 автоматических гранатометов (УАГ-40), 200 крупнокалиберных пулеметов (ДШК) и 300 минометов калибра 82 мм. Оружие будет передаваться военным партиям по мере производства и доставки.

Напомним, на днях ОККО присоединилась к сбору средств "Повернись живим" на "Длинные РУКи ТрО". Донат в размере 48 миллионов гривен полностью закрыл потребность 11 областей, где не хватало от 22 до 55% нужной суммы на разведывательно-ударные комплексы для местных бригад терробороны.