Стартовали переговоры между Украиной и Россией
Источник:телегам Антона Геращенко
На украинско-белорусской границе стартовали переговоры между Украиной и Россией. Они начались ориентировочно в 16:59 27 февраля.
Информацию о переговорах написал в своей телеграмме сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Это случилось на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Украина договорилась о переговорах с Россией
Переговоры между Украиной и Россией стартовали
Переговоры между Украиной и Россией стартовали
Переговоры Украина – Россия стартовали,
– говорится в сообщении.
Соответствующую информацию Антону Геращенко предоставил Федор Вениславский – народный депутат от партии "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Буквально в 16:29 Федор Вениславский в эфире 24 канала заявил, что украинская делегация состоит из представителей Офиса Президента и представителей МИД.
Предварительно, 27 февраля, Владимир Зеленский договорился с Александром Лукашенко, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Стоит отметить, что Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
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