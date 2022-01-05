Старую резиденцию президента в Алматы охватил пожар, ее взяли штурмом

Старую резиденцию президента в Алматы охватил пожар. Местные СМИ сообщают, что ее взяли штурмом. На месте происшествия слышны взрывы и выстрелы.

Участие в штурме приняли несколько тысяч протестующих. Детали пока не раскрывают.

Обратите внимание Водометы, взрывы и выстрелы: в городах Казахстана силой разгоняют протесты

По данным правоохранителей, за время протестов в стране сожгли более сотни автомобилей. В частности, полицейские машины и скорые. Кроме того, сообщают о более чем 100 разграбленных магазинах и 100 офисах.

По данным СМИ, количество пострадавших уже выросло до 500 человек. Среди них 130 женщин и пожилых людей.

Украинцам рекомендуют воздержаться от путешествий

Посольство Украины в Казахстане порекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в Казахстан.

Все из-за массовых протестов, которые вспыхнули в стране и охватили большие города.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.

Он вступил в силу 5 января и продлится до 19 января 2022 года.

Главное о протестах в Казахстане: смотрите видео

Протесты начались после того, как цена на сжиженный газ выросла почти в 2 раза. Следует заметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Несмотря на уступки власти, отставку правительства и снижение цены на газ, протесты не остановились. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.