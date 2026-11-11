Старые комплексы против новой угрозы: как Украина может сорвать планы России с "Геранями"

Россия продолжает совершенствовать средства поражения, в частности создает новые модификации реактивных дронов и расширяет применение баллистических ракет. Однако не все эти разработки представляют одинаково серьезную угрозу: часть целей можно уничтожать даже с помощью старых зенитно-ракетных комплексов. В то же время Украине необходимо укреплять собственную ПВО, развивать ракетные программы и наносить удары по логистике и военной инфраструктуре противника.

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Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал "24 Каналу", почему российская "Герань-5" не станет сложной целью для украинской ПВО, какие комплексы могут эффективно противодействовать таким беспилотникам и способна ли Украина создать собственные средства перехвата баллистических ракет. Также эксперт объяснил, почему удары по российской логистике и военным объектам важнее дипломатических обещаний.

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Почему "Герань-5" – это легкая цель для ракет

Новая модификация российских беспилотников " "Герань-5" " фактически представляет собой эрзац-ракету. Она не имеет систем обхода рельефа на сверхмалых высотах, мощной системы радиоэлектронной борьбы или композитных материалов для радиоскрытности.

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Ее главное преимущество – скорость, которая достигается благодаря сигарообразному корпусу и реактивному двигателю. Однако эта скорость исключительно дозвуковая. При скорости звука у земли около 1200 километров в час "Герань-5" разгоняется максимум до 1000 километров в час.

Переход на сверхзвук для такой конструкции невозможен – аппарат просто развалится из-за законов аэродинамики, требующих стрелообразного крыла и других сложных инженерных решений.

Для мобильных огневых групп с пулеметами такая скорость действительно является критической проблемой – они просто не успеют прицелиться. Но для зенитных ракет это элементарная цель.

Ракета-перехватчик старого советского комплекса "Оса" (9М33) летит со скоростью полтора Маха (1500–2000 км/ч), что вдвое превышает скорость новой "Герани". Более современные ракеты, например, для финских комплексов Crotale, развивают скорость свыше 4000 км/ч.

Кроме того, "Герань-5" не способна маневрировать с перегрузками. Зенитные ракеты создавались для уничтожения истребителей, маневрирующих с перегрузкой до 9G, тогда как сами противоракеты выдерживают 40–60G. Поэтому неманеврирующая дозвуковая цель сбивается ими без каких-либо проблем.

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Ставка на ЗРК малой дальности

Оптимальным решением для борьбы с новыми реактивными дронами является развертывание фронтальной системы ПВО на базе " зенитно-ракетных комплексов малой дальности ".

Речь идет о таких системах, как британские Stormer, французские Crotale, финские Sisu или советские "Осы". Главная потребность сейчас – это достаточное количество самих комплексов и дешевых ракет к ним, которые будут выполнять роль расходных материалов.

Например, украинское КБ "Луч" уже работает над созданием ракеты РК-19 для замены старых боеприпасов к "Осе".

В мире существуют тысячи комплексов "Оса", произведенных за последние полвека. Их нужно найти, выкупить, оцифровать системы наведения и поставить на боевое дежурство. Это позволит создать плотный щит, который не пропустит ни одну подобную воздушную цель в тыл страны.

Перехват баллистических ракет: от "Орешника" до собственных разработок

Еще одним серьезным вызовом остается российская баллистика, в частности ракеты средней дальности типа " "Орешник" ".

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Это оружие выходит за пределы атмосферы (свыше 100 километров), и его перехват должен происходить до момента разделения боеголовки на субелементы. Для этого требуются системы заатмосферного перехвата, такие как американские THAAD (высота до 200 км), израильские Arrow 3 или корабельные системы Aegis с ракетами SM-3, способные поражать цели на высоте до 1500 километров.

Однако это чрезвычайно дорогие и дефицитные решения. Лучшая защита от баллистических ракет – это уничтожение пусковых установок и инфраструктуры противника на его территории. Для этого Украине нужно собственное баллистическое оружие.

Программа " "Сапсан" ", которая сейчас активно финансируется, должна дать результаты уже в ближайшее время. Серийные партии этих ракет с дальностью 500 километров позволят держать под огневым контролем ключевые объекты вплоть до Москвы.

Кроме того, Украина обладает потенциалом для создания собственных противобаллистических систем на базе проекта "Кильчен" от "Южмаша".

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Используя опыт разработки межконтинентальных ракет, украинские инженеры способны создать комплексы средней и большой дальности, которые смогут перехватывать российские баллистические ракеты путем создания облака поражающих элементов в точке встречи.

Удары по логистике как элемент активной обороны

Пока разворачивается производство собственных ракет, Украина уже успешно применяет имеющиеся средства для разрушения российской логистики.

Показательным является удар по мосту через реку Миус в Ростовской области. Эта переправа является частью так называемой трансазовской магистрали, которая соединяет Ростов через Таганрог и Мариуполь с Запорожским, Херсонским направлениями и Крымом.

Уничтожение этого моста дронами доказывает, что украинские силы взяли под полный огневой контроль сухопутный коридор противника.

Россияне будут пытаться навести понтонные переправы, но они являются еще более легкими целями для беспилотников – достаточно 50 килограммов взрывчатки, чтобы разорвать соединения, после чего быстрое течение реки разрушит конструкцию.

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Систематическая работа по мостовым переходам и путепроводам на территории России существенно затрудняет снабжение оккупационной группировки и является неотъемлемой частью стратегии изнурения врага.

Дипломатические иллюзии и реальность на поле боя

Все разговоры о так называемых " "мирные соглашения" ", замораживании конфликта или территориальных уступках, которые звучат из уст западных политиков, не имеют ничего общего с реальным решением проблемы.

Любая остановка боевых действий или прекращение ударов по российской экономике лишь даст Москве время на восстановление сил для дальнейшего уничтожения Украины. Контакты европейских лидеров с Кремлем лишь провоцируют агрессора на новые террористические атаки против гражданской инфраструктуры.

Единственный действенный аргумент в этой войне – это математика и технологии. Вместо надежд на изменение политических контуров Украина должна сосредоточиться на расширении собственных военных возможностей: от модернизации старых ЗРК для сбивания "Гераней" до массового производства баллистических ракет "Сапсан".

Только перенос войны на территорию России и симметричная угроза для ее столицы способны гарантировать безопасность украинских городов.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, о противодействии врагу: видео