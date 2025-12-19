Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что эффективная ПВО должна состоять из трех линий: фронтовая, вертолеты и легкомоторная авиация, и тяжелые ЗРК в тылу для крылатых ракет.

Способны ли учебные самолеты сбивать дроны?

Оптимальный вариант для перехвата большого количества беспилотников – легкомоторная авиация, поскольку Украина пока не имеет достаточного количества ЗРК малой дальности.

"Нужно поднять пулеметные мобильные группы в воздух, чтобы увеличить радиус действия и скорость перехвата. Другого варианта нет на этом этапе", – отметил Свитан.

Сейчас украинские защитники используют учебные самолеты Як-52.

Лучший вариант для борьбы с массовыми атаками дронов – специализированные легкие штурмовики с прицельными системами и встроенным вооружением. После подключения Китая к производству их количество будет только расти,

– подчеркнул эксперт.

Даже без вооружения легкие или учебно-боевые самолеты могут эффективно перехватывать медленные цели на малых высотах – благодаря маневру, выхода в переднюю полусферу и сбивания воздушной струйной волной.

Почему легкомоторная авиация является самым дешевым способом сбивать дроны?

Этот подход применяли еще в СССР и он актуален сейчас против беспилотников. Среди всех средств ПВО именно легкая авиация является наиболее массовым и экономически целесообразным вариантом для такого перехвата.

"Если бы были доступны легкие штурмовики типа EMB-314 Super Tucano с двумя пулеметами на крыльях, они могли бы массово уничтожать российско-китайские дроны еще на подходе – за 150 – 200 километров от линии боевого соприкосновения", – объяснил Свитан.

Первая линия перехвата – вдоль фронта и государственной границы. Вторая линия – вертолеты и легкомоторная авиация. Далее в тылу работают истребители и зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности.

То, что все же прорывается, в основном крылатые ракеты, и с ними уже должны бороться тяжелые системы ПВО. Пример эффективности такой модели – оборона Одессы,

– сказал Свитан.

