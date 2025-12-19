Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что эффективная ПВО должна состоять из трех линий: фронтовая, вертолеты и легкомоторная авиация, и тяжелые ЗРК в тылу для крылатых ракет.
Смотрите также: Спортивные самолеты Як-52 в действии: одесские пилоты за сутки уничтожили рекордное количество "Шахедов"
Способны ли учебные самолеты сбивать дроны?
Оптимальный вариант для перехвата большого количества беспилотников – легкомоторная авиация, поскольку Украина пока не имеет достаточного количества ЗРК малой дальности.
"Нужно поднять пулеметные мобильные группы в воздух, чтобы увеличить радиус действия и скорость перехвата. Другого варианта нет на этом этапе", – отметил Свитан.
Сейчас украинские защитники используют учебные самолеты Як-52.
Лучший вариант для борьбы с массовыми атаками дронов – специализированные легкие штурмовики с прицельными системами и встроенным вооружением. После подключения Китая к производству их количество будет только расти,
– подчеркнул эксперт.
Даже без вооружения легкие или учебно-боевые самолеты могут эффективно перехватывать медленные цели на малых высотах – благодаря маневру, выхода в переднюю полусферу и сбивания воздушной струйной волной.
Почему легкомоторная авиация является самым дешевым способом сбивать дроны?
Этот подход применяли еще в СССР и он актуален сейчас против беспилотников. Среди всех средств ПВО именно легкая авиация является наиболее массовым и экономически целесообразным вариантом для такого перехвата.
"Если бы были доступны легкие штурмовики типа EMB-314 Super Tucano с двумя пулеметами на крыльях, они могли бы массово уничтожать российско-китайские дроны еще на подходе – за 150 – 200 километров от линии боевого соприкосновения", – объяснил Свитан.
Первая линия перехвата – вдоль фронта и государственной границы. Вторая линия – вертолеты и легкомоторная авиация. Далее в тылу работают истребители и зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности.
То, что все же прорывается, в основном крылатые ракеты, и с ними уже должны бороться тяжелые системы ПВО. Пример эффективности такой модели – оборона Одессы,
– сказал Свитан.
Что известно о ситуации в Одессе?
- Россия осуществила самую масштабную за время полномасштабной войны атаку на Одессу 13 декабря. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал о текущей ситуации в городе.
- В Одессе зафиксированы перебои с электроснабжением, водой и теплоснабжением – часть жителей до сих пор остается без света. В результате обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура, в частности высоковольтные подстанции, что повлекло масштабный блэкаут в городе.
- Электроснабжение уже восстановили для более 583 тысяч домохозяйств, однако около 33 тысяч абонентов до сих пор остаются без света. Завершить восстановительные работы планируют до 26 декабря.