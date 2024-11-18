Цифровизация ТЦК: стать на учёт можно будет в Резерв+

Министерство обороны Украины планирует трансформировать мобильное приложение Резерв+ в общенациональный рекрутинговый центр. Через него можно будет стать на воинский учёт.

О расформировании ТЦК речь не идёт, говорит министр обороны Рустем Умеров и его заместитель по цифровизации Екатерина Черногоренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Как цифровизируют ТЦК

Цель цифровизации – позволить гражданам становиться на воинский учёт через смартфон, без необходимости посещать ТЦК.

По словам Черногоренко, систему планируется запустить до 2025 года. Человек сможет верифицировать свои документы в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра.

Это позволит заменить бумажную бюрократию автоматизированным процессом, уменьшив физическую нагрузку на ТЦК.

Несмотря на автоматизацию, ТЦК не будут расформировывать. Их планируют превратить в офисы по обслуживанию военнослужащих. Варианты ещё обсуждаются.

ТЦК смогут фокусироваться на силах генерации. Делать дистанционные процессы планировать, давать свои экспертные заключения и т.д., а мы заберем все сервисы, в том числе в онлайн,

– говорит Черногоренко

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич напомнил, что ТЦК – это не только призывное комплектование военнослужащих на службу. ТЦК выполняет также много функций социальной поддержки.