Про розформування ТЦК мова не йде, каже міністр оборони Рустем Умєров та його заступниця з цифровізації Катерина Черногоренко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Як цифровізують ТЦК

Мета цифровізації – дозволити громадянам ставати на військовий облік через смартфон, без необхідності відвідувати ТЦК.

За словами Черногоренко, систему планується запустити до 2025 року. Людина зможе верифікувати свої документи в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру.

Це дозволить замінити паперову бюрократію автоматизованим процесом, зменшивши фізичне навантаження на ТЦК.

Попри автоматизацію, ТЦК не розформовуватимуть. Їх планують перетворити у офіси з обслуговування військовослужбовців. Варіанти ще обговорюються.

ТЦК зможуть фокусуватися на силах генерації. Робити дистанційні процеси планувати, давати свої експертні висновки і т.д., а ми заберемо усі сервіси, в тому числі в онлайн,

– каже Черногоренко

Начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич нагадав, що ТЦК – це не тільки призове комплектування військовослужбовців на службу. ТЦК виконує також багато функцій соціальної підтримки.