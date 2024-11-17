Відповідні зміни Кабмін вніс постановою № 1147 від 8 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Як надсилають повістки листами

Повістки тепер надходять листами. Листоноша доставляє документ за адресою, зазначеною у рекомендованому листі від ТЦК і особисто вручає військовозобов’язаному.

Якщо адресата немає вдома, йому телефонують або залишають повідомлення в поштовій скриньці, що у поштовому відділені на нього чекає лист від ТЦК. Після цього військовозобов’язаний має 72 години, щоб забрати лист із відділення пошти.

За словами представника ОК "Північ" Олександра Бабича, повістки поштою надсилають за місцем прописки всім: і тим, хто оновив дані, і тим, хто не оновив.

Якщо громадянин без поважних причин не забирає повістку у встановлений термін, йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

До поважних причин не забирати повістку належать:

смерть близького родича;

хвороба, що потребує стаціонарного лікування.

Для підтвердження таких обставин необхідно надати відповідні документи до ТЦК.

Нова система ще вдосконалюється, тому трапляються випадки, коли повістки надходять людям, які мають відстрочку, бронювання чи навіть інвалідність.

Проте, за словами Бабича, такі ситуації фіксуються і поступово вирішуються. Списки тих, кому відправляють повістки, складає не ТЦК та СП. Алгоритм йде від Міністерства оборони і реєстру "Оберіг".