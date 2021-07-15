В статье Путина об Украине нет главного

"И жалкий лепет оправданий..." В статье Владимира Путина на украинские темы нет главного – реального плана окончания войны на востоке Украины, предложений по решению крымского вопроса, взятие ответственности за MH-17.

Ничего не говорится в этой статье о том, как действия российского руководства со времен ввода войск в Крым в 2014 году ослабили нашу страну, поместив ее под режим санкций, заставив содержать устойчиво дотационный Крым за счет снижения уровня жизни российских граждан, втянув в новое затратное военное противостояние.

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Раз этого не говорится, то и плана решения этих проблем тоже нет

Вообще, статьи об истории писать – для ученых и публицистов, для главы государства главное – действовать. Разные профессии.

С этой точки зрения статья Путина – непрактичная, скучная, вялая проза, далекая от реальных политических вопросов, требующих решения. Похоже на брежневские времена. Страна шла под откос, а Леонид Ильич воспоминания о прожитой жизни писал, чтобы дети в школах обсуждали.

Путин вращается все в том же кругу исторических представлений, отношения к реальной политике не имеющих, давно не актуальных. А раз так, то решение единственно важных практических вопросов по-прежнему будет отнесено на время после Путина.

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Выход статьи совпал с победой на парламентских выборах в Молдове проевропейской партии, близкой к президенту Санду. Пропутинский Додон остался в меньшинстве. Это – разгром.

Пора руководителю России писать еще одну статью – об историческом единстве русского и молдавского народа, румынских националистах, происках Запада. Тщательно обойдя в ней вопрос практического решения проблемы Приднестровья.

Просим, просим.