Дезинформация о контрабанде оружия: МИД требует от Financial Times расследования по статье

Издание Financial Times издало статью, в которой экс-премьер Молдовы призывает к обузданию "контрабанды оружия" из Украины. В МИДе уже ответили, что материал – манипулятивный. Требуют расследования, поскольку в статье виднеется след России.

Такие материалы имеют признаки дезинформации в интересах России. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает 24 Канал.

Читайте также Дефицит бюджета России стремительно растет, – Financial Times

О чем рассказывает статья

Статья была выпущена 6 февраля 2023 года. В ней бывшая премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица говорит, мол, ее страна "наблюдает увеличение контрабанды" оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны.

людей и товаров из Украины на фоне войны. Автор напоминает, что Молдова не входит в Евросоюз, но граничит с Румынией, которая является членом ЕС с 2007 года. Далее обращают внимание на так называемый "масштаб" проблемы.

Очеркивают, что "незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основной опасением для стран ЕС после вторжения России". Теперь это якобы "усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением количества желающих уехать людей".

В материале говорится, что в ответ Брюссель создал "центр поддержки" в Молдавии. По словам Гаврилицы, это помогло добиться "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

В чем состоит манипуляция

Николенко приводит прямую цитату эксглавы молдавского правительства: "Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности, либо усиливается... торговля людьми или контрабанда". Гаврилица просит поддержки ЕС, чтобы "не разрешить контрабанде увеличиться".

Спикер признает, что желание вполне легитимно, однако чиновница не говорит о фактах контрабанды оружия или его увеличении. Никаких доказательств нет.

Цитаты экс-премьер-министра Молдовы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия,

– подчеркнул Николенко.

Он добавил, что МИД не получал никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины.

Дискредитация военной помощи Украине

Поэтому Николенко констатировал, что этот материал Financial Times – очередная дезинформация. Ее цель – дискредитировать международную военную помощь Украине.

Дело в том, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы помешать поставкам западного оружия на фоне нового наступления оккупантов. Совершенно очевидно, что статья усиливает страх у Запада по поставкам оружия нашему государству.

Требуют расследования

Кроме того, представитель МИД напомнил, в прошлом году тот же автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины.

Киев требует от Financial Times провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России.