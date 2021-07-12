Назвал "детищем советской эпохи", – Путин написал обещанную статью об Украине

Владимир Путин пообещал россиянам, что напишет подробную статью о том, что украинцы и россияне – это один народ. В конце концов обещание он выполнил и менее чем за две недели создал опус о том, какая "великая Россия" и "какая маленька Украина".

Статья Владимира Путина появилась на его сайте. Она доступна на двух языках: украинском и русском.

Предыстория Украинцы и россияне – один народ, – Путин объяснил, почему Украина не – "недружественное государство"

Путин об Украине и ее истории

Лидер Кремля отметил – в самом деле считает украинцев и россиян одним народом и это не "дань каким-то политическим обстоятельствам". И на это имеет много аргументов, которые хочет изложить письменно.

"Один язык на три народа"

Начал свои аргументы Путин с давно заезженного утверждения: славянские и другие племена были объединены одним языком, который "сейчас называем древнерусским". Это – лингвистическая теория Алексея Шахматова и старая мантра как имперской России, так и большевиков. На самом деле тезис об "одном общем языке" уже давно опровергли ведущие языковеды.

"Мазепу поддержала кучка казаков"

Путин пишет: "мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть казаков. Люди разных сословий считали себя русскими и православными. "Однако и это не соответствует действительности: в Полтавской битве против Московии, если сложить потери восставших, то получится, что Мазепу поддержали около 35 – 40 тысяч украинцев.

"Произведения Шевченко, сковороды, Котляревского являются общим достоянием"

Путин рассказывает: со временем литературный язык обогащался за счет народного. Поэтому якобы образовались различия, которые есть между языками сейчас. Что касается первых украинцев авторов-литераторов – то их, по мнению Путина, стоит считать и российским достоянием.

Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском,

– утверждает Путин.

Впрочем, и здесь Путин умалчивает: российские произведения Шевченко подписывал псевдонимом, а при его жизни ни один из них не вышел в свет.

"Центральную Раду развалила Германия". О войсках Муравьева можно скромно умолчать

Глава Кремля продолжает экскурс: на заседании 10 января 1918 года глава украинской делегации зачитал ноту о независимости Украины. Затем Центральная Рада в четвертом универсале провозгласила Украину Независимым.

В качестве причины неуспеваемости Центральной Рады Путин отмечает Берестейский мир между Украиной, Германией и Австрией. Мол, эти страны использовали Украину и бросили. Однако он вовсе не вспоминает насильственный штурм большевистскими войсками Муравьева Киева, кровавую битву под Крутами и оккупацию.

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