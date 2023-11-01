Алексей Данилов снова прокомментировал статью Time о Владимире Зеленском и российско-украинской войне. На этот раз секретарь СНБО сделал это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как отреагировал секретарь СНБО

Данилов подчеркнул, что власти должны заняться вопросом насчет цитат в статье Time.

Когда во время войны люди вроде бы в окружении президента заявляют, что они не верят в победу, тогда вопрос, что они там делают. Если это действительно так, то нужно, чтобы правоохранительные органы нам дали ответ на этот вопрос,

– объяснил Данилов.

По его словам, "анонимные выпуски" той или иной информации очень вредят нашей стране, особенно в такие времена. Секретарь СНБО считает, что если у человека есть такая позиция, то он должен о ней публично заявить, не скрывая, чтобы это было честно и справедливо.

Также Данилов ответил на вопросы журналистов, кому выгодно разгонять эти домыслы. Он отметил, что в США сейчас начинается предвыборная кампания. Секретарь СНБО призвал журналистов, в том числе западных, публично давать взятую из институтов чувствительную информацию в столь трудные для Украины времена.

Секретарь СНБО подчеркнул, что если есть проблема, то о ней нужно говорить не анонимно. Он заявил, что все, что писали западные медиа о Ставке Верховного главнокомандующего, ни разу не соответствовало действительности. Данилов напомнил, что он является координатором Ставки и был на всех 114 (на данный момент) заседаниях.

Что еще говорил Данилов о материале Time

Секретарь СНБО также обсудил западный материал с "Украинской правдой". Он заявил, что анонимность источников Time очень вредит нашему государству. Данилов также отметил, что люди, считающие, что Украина не сможет победить Россию, не имеют права находиться рядом с Владимиром Зеленским.

Похожие случаи уже были

Не так давно западные медиа писали о "усталости" мира от российско-украинской войны. Также эти СМИ распространяли нарративы о том, что партнеры Киева якобы не верят в победу Украины и поэтому давят на правительство.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк раскритиковал их. Он перечислил громкие достижения Украины на поле боя за последнее время и отметил, что некоторые западные медиа не ставят их в заголовки, потому что это не вписывается в их редакционный нарратив. Представитель ОП призвал эти СМИ адекватно оценивать реальность и верить в наше государство.