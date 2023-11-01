Олексій Данілов знову прокоментував статтю Time про Володимира Зеленського та російсько-українську війну. Цього разу секретар РНБО зробив це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Як відреагував секретар РНБО

Данілов наголосив, що влада має зайнятися питанням щодо цитат у статті Time.

Коли під час війни люди нібито в оточенні президента заявляють, що вони не вірять у перемогу, тоді питання, що вони там роблять. Якщо це дійсно так, то треба, щоб правоохоронні органи нам дали відповідь на це питання,

– пояснив Данілов.

За його словами, "анонімні випуски" тої чи тої інформації дуже шкодять нашій країні, особливо в такі часи. Секретар РНБО вважає, що якщо в людини є така позиція, то вона має про неї публічно заявити, не приховуючи, щоб це було чесно і справедливо.

Також Данілов відповів на питання журналістів, кому вигідно розганяти ці домисли. Він зазначив, що у США зараз розпочинається передвиборча кампанія. Секретар РНБО закликав журналістів, зокрема західних, публічно давати взяту з інституцій чутливу інформацію в такі важкі для України часи.

Секретар РНБО наголосив, що, якщо є проблема, то про неї треба говорити не анонімно. Він заявив, що все, що писали західні медіа про Ставку Верховного головнокомандувача, жодного разу не відповідало дійсності. Данілов нагадав, що він є координатором Ставки та був на всіх 114 (на цей момент) засіданнях.

Що ще казав Данілов про матеріал Time

Секретар РНБО також обговорив західний матеріал з "Українською правдою". Він заявив, що анонімність джерел Time дуже шкодить нашій державі. Данілов також зауважив, що люди, які вважають, що Україна не зможе перемогти Росію, не мають права перебувати поруч з Володимиром Зеленським.

Схожі випадки вже були

Не так давно західні медіа писали про "втому" світу від російсько-української війни. Також ці ЗМІ поширювали наративи про те, що партнери Києва нібито не вірять у перемогу України та через це тиснуть на уряд.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розкритикував їх. Він перерахував гучні досягнення України на полі бою за останній час та зазначив, що деякі західні медіа не ставлять їх у заголовки, бо це не вписується в їхній редакційний наратив. Представник ОП закликав ці ЗМІ адекватно оцінювати реальність та вірити у нашу державу.