В Украине Россия не остановится, – Жданов об угрозах Медведчука Запада

Кум кремлевского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук решил уплыть в политическом поле России и опубликовал статью об Украине. Суть статьи состоит в том, что Россия победит в войне с Украиной.

Об этом в авторском влаге на своем канале сообщил военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. Он добавил, что статья полностью повторяет риторику Путина и ужасающая для Запада.

К теме Медведчук написал статью об Украине и интересах России: какой месседж продвигает.

"Написано, что если Запад не бросит Украину и не прекратит нам помогать, то он является виновником того, что мир всплывает в ядерную войну и конфликт", - пояснил Жданов.

Требование процесса разрядки

По мнению военного эксперта, основная суть статьи – "Сдавайтесь, Россия победит".

Украина с Россией – это верный вариант, Украина с Западом – это не правильный вариант и неправильная Украина,

– детализировал Жданов.

По словам военного эксперта, еще одна отправка статьи – требование начать процесс разрядки в обмен на отсутствие ядерной войны.

"Процесс разрядки – это переговоры с Россией с учетом интересов России. А интересы России – Украина разоружается, не вступает в НАТО и постепенно дрейфует в сторону России", – сообщил Жданов.

По мнению эксперта, такая идея – это еще одно предложение о перемирии, остановка на существующей ситуации – оккупированные территории остаются за Россией. При этом Украина берет на себя обязательство нейтральности и разоружения.

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Угроза для Европы

"Мы знаем планы Путина – собрать миллионную армию и продолжить поход на западные границы Украины. Но это будет поход не на западные границы. Европейские политики понимают, что это будет поход на всю Восточную Европу, как минимум", – считает Олег Жданов.

Военный эксперт предположил, что "старая Европа" может чувствовать себя более или менее спокойно, потому что они надеются, что смогут договориться с Путиным, как это было до начала войны.

Очередное ИПСО

Жданов добавил, что Медведчук не забыл призвать пророссийские силы создать новое политическое движение, идти во власть и "заворачивать оглобли" Украины в сторону России.

С моей точки зрения, ничего кроме очередной ИПСО против Украины эта статья не несет. Попытка докричаться до Запада? Ну, кто такой Медведчук для западных политиков? Если мы в Украине его практически нивелировали в ноль,

– объяснил военный эксперт.

Олег Жданов также считает, что пророссийским силам не на кого сопротивляться в электоральном поле.

"Электоральное поле, которое когда-то было у Партии регионов или ОПЗЖ, сегодня утюжят танки России, расстреливают российские солдаты. Поэтому я не думаю, что это может иметь дальнейшие политические последствия", – предположил военный эксперт.

Поэтому, по мнению Олега Жданова, статью Медведчука можно считать лишь очередным "голосом вопиющего в пустыне".

Статья Медведчука об Украине