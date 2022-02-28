Статуя Свободы в Франции стала "украинской"
28 февраля 2022 , 23:47Читати новину українською
Источник:Ville de Colmar
Мир продолжает разную поддержку Украины во время усиленной войны с Россией. К примеру, присоединилась даже Статуя Свободы в Франции
Американский символ свободы неожиданно стал "украинским". Одну из самых знаменитых скульптур одели в украинский флаг.
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Статуя Свободы в украинском флаге
Во Франции решили поддержать Украину в тяжелом противостоянии с агрессором не только санкциями и оружием, но и другими способами.
"Сине-желтую" Статую Свободы успели сфотографировать в момент надевания украинского флага. Американский оригинал пока не надели.
"Украинская" Статуя Свободы / Фото Ville de Colmar
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