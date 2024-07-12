Правительство дало старт соответствующей услуге. Скоро наши защитники и защитницы смогут оформлять нужный статус онлайн.

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Это можно будет сделать в несколько кликов

Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, необходимо обращаться или в специальную комиссию, или в воинскую часть.

Скоро это все можно будет сделать через портал Дия в несколько кликов. Это упростит жизнь нашим защитникам и уменьшит нагрузку на воинские части,

– говорится в сообщении.

В приложении Дия уже доступны удостоверения УБД для военных и их семей.

Кроме этого, ранее стало известно, что правительство приняло постановление и запустило систему еДозвил для бизнеса. Поэтому, на портале Дия будет доступен полный цикл процедур выдачи разрешительных документов для бизнеса.

Система предусматривает автоматическую регистрацию и предоставление лицензий для не рисковых видов деятельности, тогда как документы для рисковых видов деятельности будут проверяться чиновниками в течение 10 дней.