Так, украинцы, которые эвакуировались с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия, но не имели там регистрации, могут получить статус ВПЛ. Для этого необходимо собрать определенные документы и обратиться в уполномоченный орган.

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Как получить статус ВПЛ без официальной регистрации

Статус внутренне перемещенного лица могут получить граждане, которые с начала полномасштабного вторжения не покинули территорию Украины, однако уехали из утвержденных Кабмином регионов, а именно из Киева и таких областей:

Волынской

Днепропетровской

Донецкой

Житомирской

Запорожской

Киевской

Луганской

Николаевской

Одесской

Сумской

Харьковской

Херсонской

Черниговской

При этом то, что украинцы находились в этих областях без официальной регистрации – не суть важно. Для оформления ВПЛ просто нужно обратиться с заявлением в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения или к уполномоченному лицу исполнительного органа местного совета или центра предоставления административных услуг.

Вместе с заявлением следует предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на определенной территории. Ими могут быть следующие заверенные документы:

военный билет с сведениями о прохождении службы;

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

документы, подтверждающие право собственности на недвижимость;

документы по образованию или справка с места обучения;

медицинские документы;

фотографии, видеозаписи и т.д.

Также украинцы, работавшие в указанных областях, должны состоять на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование на территории, где проводятся боевые действия. Также они или их работодатель за них должны уплатить этот единственный взнос за IV квартал 2021 года или за весь 2021 год на этой территории.

Управление труда и соцзащиты обязано рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и принять решение о выдаче справки или отказе в его выдаче. Отказ можно оспорить в Управлении труда и социальной защиты или в административном суде.

Обратите внимание! Справка предоставляется бесплатно и действует бессрочно. Однако есть определенные исключения в отдельных случаях, предусмотренных законодательством, например, если человек выехал на постоянное место жительства за границу или вернулся к заброшенному месту постоянного жительства и т.д.

Кто должен подавать заявление

Украинцы, которым исполнилось 14 лет, заявление должны подать лично. Но если речь идет о детях, недееспособных людях или людях с ограниченной дееспособностью, то документы за них должны подать законные представители, опекуны или попечители.

Если ребенок эвакуировался из опасных районов без родителей или опекунов, то для получения справки ВПЛ заявление должно подать родственник или отчим или мачеха, в которых проживает ребенок, или представитель органа опеки и попечительства.

Если же ребенок сирота или лишен родительской опеки, то в соответствующие органы должен обратиться руководитель заведения, в которое устроен ребенок, или законный представитель (один из опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей).

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Последние новости для ВПЛ: коротко

ВПЛ, которые оформляли помощь до 30 апреля через Действие, но не получили ее, могут повторно подать заявку. Для этого необходимо прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление, или же отправить его по почте. Это нужно сделать до 1 декабря.

Следует обратить внимание и на то, что сегодня помощь ВПЛ выплачивает и продовольственная программа ООН. От нее уже получили средства более 670 тысяч человек. Выплачивают по 2 200 гривен три месяца.

Также деньгами помогает внутренне перемещенным лицам Международный Комитет Красного Креста в Украине. Так, помощь на одного человека составляет 2,5 тысячи гривен в месяц.

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