Так, українці, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій чи територій, де йдуть бойові дії, але не мали там реєстрації, можуть отримати статус ВПО. Для цього необхідно зібрати певні документи та звернутися до уповноваженого органу.

Важливо Допомога для ВПО: що зміниться з 1 жовтня

Як отримати статус ВПО без офіційної реєстрації

Статус внутрішньо переміщеної особи можуть отримати громадяни, які з початку повномасштабного вторгнення не залишили територію України, проте виїхали із затверджених Кабміном регіонів, а саме з Києва та таких областей:

Волинської

Дніпропетровської

Донецької

Житомирської

Запорізької

Київської

Луганської

Миколаївської

Одеської

Сумської

Харківської

Херсонської

Чернігівської

При цьому те, що українці знаходилися в цих областях без офіційної реєстрації – не має значення. Для оформлення ВПО просто потрібно звернутися із заявою до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення або до уповноваженої особи виконавчого органу місцевої ради чи центру надання адміністративних послуг.

Разом з заявою потрібно надати докази, що підтверджують факт проживання на визначеній території. Ними можуть бути такі завірені документи:

військовий квиток з відомостями щодо проходження служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;

документи, що підтверджують право власності на нерухомість;

документи про освіту чи довідка з місця навчання;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи тощо.

Також українці, які працювали у зазначених областях, повинні перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування на території, де проводяться бойові дії. Також вони або їх роботодавець за них мали сплатити цей єдиний внесок за IV квартал 2021 року або за весь 2021 рік на цій території.

Управління праці та соцзахисту зобов’язано розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі. Відмову можна оскаржити в Управлінні праці та соціального захисту або в адміністративному суді.

Зверніть увагу! Довідка надається безоплатно і діє безстроково. Проте є певні виключення в окремих випадках, які передбачені законодавством, наприклад, якщо людина виїхала на постійне місце проживання за кордон чи повернулася до покинутого місця постійного проживання тощо.

Хто має подавати заяву

Українці, яким виповнилося 14 років, заяву повинні подати особисто. Але якщо мова про дітей, недієздатних людей або людей з обмеженою дієздатністю, то документи за них мають подати законні представники, опікуни чи піклувальники.

Якщо дитина евакуювалася з небезпечних районів без батьків чи опікунів, то для отримання довідки ВПО заяву має подати родич або вітчим чи мачуха, у яких проживає дитина, або представник органу опіки та піклування.

Якщо ж дитина сирота або позбавлена батьківського піклування, то до відповідних органів має звернутися керівник закладу, в який влаштована дитина, або законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

Варте уваги Інструкції для переселенців зібрали на Дії: як їх знайти

Останні новини для ВПО: коротко

ВПО, які оформлювали допомогу до 30 квітня через Дію, але не отримали її, можуть повторно подати заявку. Для цього необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву, або ж надіслати її поштою. Це необхідно зробити до 1 грудня.

Варто звернути увагу й на те, що сьогодні допомогу ВПО виплачує й продовольча програма ООН. Від неї уже отримали кошти більш як 670 тисяч осіб. Виплачують по 2 200 гривень три місяці.

Також грошима допомагає внутрішньо переміщеним особам Міжнародноий Комітет Червоного Хреста в Україні. Так, допомога на одну особу складає 2,5 тисячі гривень на місяць.

Цікаво – Як і хто отримає від держави 250 тисяч гривень на бізнес: дивіться відео