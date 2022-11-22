О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Важно Усиленная защита критической инфраструктуры: ключевые тезисы заседания Ставки главнокомандующего

Какие три ключевые вопросы рассмотрели на заседании

По словам президента, были рассмотрены три ключевых вопроса:

Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием.

– обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второй – защита объектов энергетической инфраструктуры.

– защита объектов энергетической инфраструктуры. Третий – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы.

Зеленский подчеркнул, что зима в этом году не будет легкой прогулкой, но мы непременно устоим, и победа будет за нами.

Зеленский ввел новых людей в состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Так, в персональный состав СВГ ввели:

Кубракова Александра Николаевича – министра инфраструктуры Украины;

Машовца Романа Васильевича – заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Указ президента вступил в силу со дня его опубликования – 17 ноября.

Кстати, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил изменения Ставки главнокомандующего.

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