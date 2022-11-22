О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Важно Усиленная защита критической инфраструктуры: ключевые тезисы заседания Ставки главнокомандующего
Какие три ключевые вопросы рассмотрели на заседании
По словам президента, были рассмотрены три ключевых вопроса:
- Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием.
- Второй – защита объектов энергетической инфраструктуры.
- Третий – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы.
Зеленский подчеркнул, что зима в этом году не будет легкой прогулкой, но мы непременно устоим, и победа будет за нами.
Зеленский ввел новых людей в состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Так, в персональный состав СВГ ввели:
- Кубракова Александра Николаевича – министра инфраструктуры Украины;
- Машовца Романа Васильевича – заместителя руководителя Офиса Президента Украины.
Указ президента вступил в силу со дня его опубликования – 17 ноября.
Кстати, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил изменения Ставки главнокомандующего.
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