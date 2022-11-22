Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.
Важливо Посилений захист критичної інфраструктури: ключові тези засідання Ставки головнокомандувача
Які три ключові питання розглянули на засіданні
За словами президента, було розглянуто три ключові питання:
- Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю.
- Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури.
- Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими.
Зеленський наголосив, що зима цього року не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами.
Зеленський ввів нових людей до складу Ставки Верховного Головнокомандувача
Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Так, до персонального складу СВГ ввели:
- Кубракова Олександра Миколайович – міністра інфраструктури України;
- Машовця Романа Васильовича – заступника керівника Офісу Президента України.
Указ президента набув чинності з дня його опублікування – 17 листопада.
До речі, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив зміни Ставки головнокомандувача.
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