Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Важливо Посилений захист критичної інфраструктури: ключові тези засідання Ставки головнокомандувача

Які три ключові питання розглянули на засіданні

За словами президента, було розглянуто три ключові питання:

Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю.

– забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури.

– захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими.

Зеленський наголосив, що зима цього року не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами.

Зеленський ввів нових людей до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Так, до персонального складу СВГ ввели:

Кубракова Олександра Миколайович – міністра інфраструктури України;

Машовця Романа Васильовича – заступника керівника Офісу Президента України.

Указ президента набув чинності з дня його опублікування – 17 листопада.

До речі, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив зміни Ставки головнокомандувача.

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