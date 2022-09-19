Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего: говорили о подготовке к войне зимой

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Была обсуждена подготовка Сил обороны к зимнему периоду.

Под особым контролем ставки Верховного Главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии. Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

Вниманию Оружие, которое усилит Украину – среди тем: 16 сентября состоялось заседание Ставки Главнокомандующего

Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего

На встрече присутствовали:

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов,

командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь,

глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко,

т. у. о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились:

командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,

командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,

командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Участники заседания заслушали доклады по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

Под особым контролем Ставки Верховного Главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов,

– отметили в пресс-службе президента.

Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Дании. Эппе Кофод заявил, что его страна будет поставлять украинской армии зимнюю одежду.

Обращение Зеленского за 18 сентября: смотрите видео