Об итогах ставки рассказал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что сегодня очередная попытка оккупантов запугать украинцев ракетами потерпела поражение, как и в перспективе Россия в целом.

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О чем говорили на Ставке

Поскольку утром 26 января оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили дальнейшее противодействие ракетным угрозам со стороны России.

Кроме того, на заседании командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте. Подробно на Ставке обсудили ситуацию на Бахмутском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных на линии фронта.

Также участники заседания обсудили военную помощь от партнеров и обучение украинских военных заграницей, в том числе обучение экипажем нового вооружения от партнеров.

Обсудили с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и его оперативное распределение по группировкам войск. Отдельное внимание уделили вопросу подготовки украинских военных за границей,

– сообщил Зеленский.

Очередная массированная ракетная атака россиян: главное

После ночных атак иранскими дронами-камикадзе утром российские оккупанты запустили 55 ракет по Украине. 47 ракет успешно сбили силы ПВО. только над Киевом зафиксировали 20 вражеских ракет. Обломки одного из них упали в Голосеевском районе столицы, из-за чего погиб 1 человек, еще 2 пострадали.

В Одесской области ракеты попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры. Кроме того, "прилеты" были в Винницкой и Киевской областях. Также сообщалось, что ночью Россия дважды ударила с С-300 по объекту в Запорожском районе. К сожалению, 3 человека погибли, еще 7 – получили ранения.

Из-за попадания в энергетические объекты, в частности ракетами "Кинжал", выпущенными из самолетов МиГ, в Киевской, Одесской и Винницкой сложная ситуация с электроснабжением.