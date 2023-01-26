Про підсумки ставки розповів президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що сьогодні чергова спроба окупантів залякати українців ракетами зазнала поразки, як і в перспективі Росія загалом.

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Про що говорили на Ставці

Позаяк уранці 26 січня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили подальшу протидію ракетним загрозам з боку Росії.

Крім того, на засіданні командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті. Детально на Ставці обговорили ситуацію на Бахмутському напрямку, який зараз є одним із найскладніших на лінії фронту.\

Також учасники засідання обговорили військову допомогу від партнерів та навчання українських військових закордоном, зокрема навчання екіпажів нового озброєння від партнерів.

Обговорили з учасниками засідання питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативне розподілення по угрупованням військ. Окрему увагу приділили питанню підготовки українських військових за кордоном,

– повідомив Зеленський.

Чергова масована ракетна атака росіян: головне

Після нічних атак іранськими дронами-камікадзе, уранці російські окупанти запустили 55 ракет по Україні. 47 ракет успішно збили сили ППО. тільки над Києвом зафіксували 20 ворожих ракет. Уламки однієї з них впали в Голосіївському районі столиці, через що загинула 1 людина, ще 2 постраждали.

На Одещині ракети влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, "прильоти" були на Вінниччині та Київщині. Також повідомляли, що вночі Росія двічі вдарила з С-300 по об'єкту в Запорізькому районі. На жаль, 3 людини загинули, ще 7 – зазнали поранення.

Через влучання в енергетичні об'єкти, зокрема ракетами "Кинжал", випущеними з літаків Міг, на Київщині, Одещині та Вінничині складна ситуація з електропостачанням.