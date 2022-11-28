Руководители разведки доложили Зеленскому о ближайших планах россиян

В понедельник, 28 ноября, Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Командующие войсками доложили об актуальной ситуации на фронтах и успехах деоккупации украинских территорий.

В ходе заседания руководители разведки рассказали о планах врага на ближайшее время. Также члены Ставки согласовали пути реагирования на возможные вызовы, спровоцированные врагом.

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Какие еще вопросы обсудили

Как отмечают, на заседании также было рассмотрено состояние восстановления энергетической системы. Члены Ставки обсудили защиту электросетей от вероятных российских атак.

Отдельно чиновники проанализировали темпы развертывания Пунктов Несокрушимости в стране. Также члены Ставки обсудили обеспечение граждан связью и доступом к теплу.

Какая ситуация с электроэнергией в Украине сейчас

В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. А самая большая в Европе АЭС, Запорожская, остается оккупированной.

Производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии по-прежнему остаются в дефиците.

Генерация продолжает увеличивать мощность. В ДТЭК надеются, что к графикам отключений, действовавших до последней массированной атаки 23 ноября, можно будет вернуться в понедельник 28 ноября.

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