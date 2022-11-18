"Два ключевых человека": Подоляк объяснил изменения Ставки главнокомандующего

18 ноября 2022 , 20:53
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Президент Владимир Зеленский расширил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, включил в нее заместителя председателя ОП Романа Машовца и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Да, Машовец сегодня является модератором практически всей военной инфраструктуры государства. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Почему в Ставку включили Машовца и Кубракова

Он готовит аналитику для президента и присутствует во время диалогов Владимира Зеленского с военными. Ведь как заместитель председателя Офиса Президента отвечает за направление национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Машовец постоянно находится в связи с Генштабом и генералитетом. Поэтому его ввели в состав Ставки Верховного Главнокомандующего для того, чтобы он больше полномочий по оперативному доступу.

А Кубракова включили в Ставку из-за того, что сегодня Министерство инфраструктуры обеспечивает столь важный фрагмент, как логистика обеспечения. Речь идет и о логистике тылового обеспечения армии и оружия.

Безусловно, они должны быть в Ставке, где принимаются принципиальные решения о том, что и как мы делаем, есть ли у нас для этого ресурсы и какова должна быть эффективная модерация. То есть два ключевых человека, которые отвечают и за ресурсность, и за модерацию,
– объяснил советник ОП Украины.

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Главой Ставки Верховного Главнокомандующего является президент Владимир Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов. Также в состав Ставки входят:

  • Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Сергей Дейнеко – глава Государственной пограничной службы;
  • Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента;
  • Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
  • Игорь Клименко – глава Национальной полиции;
  • Сергей Крук – председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • Александр Кубраков – министр инфраструктуры;
  • Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;
  • Юрий Лебедь – командующий Национальной гвардией;
  • Александр Литвиненко – глава Службы внешней разведки;
  • Василий Малюк – первый заместитель председателя Службы безопасности;
  • Роман Машовец – заместитель руководителя офиса Президента;
  • Максим Миргородский – командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины;
  • Денис Монастырский – министр внутренних дел;
  • Алексей Резников – министр обороны;
  • Сергей Рудь – начальник Управления государственной охраны;
  • Руслан Стефанчук – председатель Верховной Рады;
  • Игорь Танцура – командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;
  • Виктор Хоренко – командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины;
  • Денис Шмигаль – премьер-министр;
  • Юрий Щиголь – глава Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Автор: Оксана Харьковська