"Два ключевых человека": Подоляк объяснил изменения Ставки главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский расширил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, включил в нее заместителя председателя ОП Романа Машовца и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Да, Машовец сегодня является модератором практически всей военной инфраструктуры государства. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Почему в Ставку включили Машовца и Кубракова

Он готовит аналитику для президента и присутствует во время диалогов Владимира Зеленского с военными. Ведь как заместитель председателя Офиса Президента отвечает за направление национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Машовец постоянно находится в связи с Генштабом и генералитетом. Поэтому его ввели в состав Ставки Верховного Главнокомандующего для того, чтобы он больше полномочий по оперативному доступу.

А Кубракова включили в Ставку из-за того, что сегодня Министерство инфраструктуры обеспечивает столь важный фрагмент, как логистика обеспечения. Речь идет и о логистике тылового обеспечения армии и оружия.

Безусловно, они должны быть в Ставке, где принимаются принципиальные решения о том, что и как мы делаем, есть ли у нас для этого ресурсы и какова должна быть эффективная модерация. То есть два ключевых человека, которые отвечают и за ресурсность, и за модерацию,

– объяснил советник ОП Украины.

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Главой Ставки Верховного Главнокомандующего является президент Владимир Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов. Также в состав Ставки входят: