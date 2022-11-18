"Два ключевых человека": Подоляк объяснил изменения Ставки главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский расширил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, включил в нее заместителя председателя ОП Романа Машовца и министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Да, Машовец сегодня является модератором практически всей военной инфраструктуры государства. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Почему в Ставку включили Машовца и Кубракова
Он готовит аналитику для президента и присутствует во время диалогов Владимира Зеленского с военными. Ведь как заместитель председателя Офиса Президента отвечает за направление национальной безопасности и обороны.
Кроме того, Машовец постоянно находится в связи с Генштабом и генералитетом. Поэтому его ввели в состав Ставки Верховного Главнокомандующего для того, чтобы он больше полномочий по оперативному доступу.
А Кубракова включили в Ставку из-за того, что сегодня Министерство инфраструктуры обеспечивает столь важный фрагмент, как логистика обеспечения. Речь идет и о логистике тылового обеспечения армии и оружия.
Безусловно, они должны быть в Ставке, где принимаются принципиальные решения о том, что и как мы делаем, есть ли у нас для этого ресурсы и какова должна быть эффективная модерация. То есть два ключевых человека, которые отвечают и за ресурсность, и за модерацию,
– объяснил советник ОП Украины.
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Главой Ставки Верховного Главнокомандующего является президент Владимир Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов. Также в состав Ставки входят:
- Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны;
- Сергей Дейнеко – глава Государственной пограничной службы;
- Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента;
- Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
- Игорь Клименко – глава Национальной полиции;
- Сергей Крук – председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Александр Кубраков – министр инфраструктуры;
- Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;
- Юрий Лебедь – командующий Национальной гвардией;
- Александр Литвиненко – глава Службы внешней разведки;
- Василий Малюк – первый заместитель председателя Службы безопасности;
- Роман Машовец – заместитель руководителя офиса Президента;
- Максим Миргородский – командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины;
- Денис Монастырский – министр внутренних дел;
- Алексей Резников – министр обороны;
- Сергей Рудь – начальник Управления государственной охраны;
- Руслан Стефанчук – председатель Верховной Рады;
- Игорь Танцура – командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;
- Виктор Хоренко – командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины;
- Денис Шмигаль – премьер-министр;
- Юрий Щиголь – глава Государственной службы специальной связи и защиты информации.