Об этом в эфире авторской программы "Между прочим" на 24 канале с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он объяснил, что сейчас относительно смерти судьи сложно сделать выводы – в то же время результаты работы следствия могут не оправдать ожиданий.

Обратите внимание Рассматривал дела Шеремета и Медведчука: что известно о погибшем судье Писанце

Возможное убийство или внезапную смерть при странных обстоятельствах должны были бы расследовать беспристрастно и оперативно. Но правоохранительные органы и суды в таком состоянии, что рассчитывать на это не приходится, сказал председатель правления Фонда DEJURE.

Очень странные совпадения. Ничего не могу утверждать доподлинно, не имею доказательств. Но после того, как в таком резонансном деле приняли столько решений, и при таких странных обстоятельствах умирает судья – это по меньшей мере странно,

– считает Михаил Жернаков.

Влияние смерти Писанца на дело Шеремета

В ответ на вопрос о том, повлияет ли смерть Александра Писанца на ход дела Павла Шеремета, он заметил, что это не означает рассмотрение дела заново или автоматических процессуальных действий. Это значит, что будет заменен следственный судья, которым и был Писанец.

"Это автоматически для дела Шеремета ничего не значит, но действительно, стечений обстоятельств очень много", – сказал Михаил Жернаков.

Справка. Александр Писанец председательствовал в разбирательствах изменения меры пресечения подозреваемых по делу Павла Шеремета. Тогда адвокат Юлии Кузьменко заявил, что имеет сомнения относительно объективного автоматического распределения дела на судью Писанца.

Писанца нашли мертвым: главное