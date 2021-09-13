Про це в ефірі авторської програми "Між іншим" на 24 каналі з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він пояснив, що наразі щодо смерті судді складно зробити висновки – водночас результати роботи слідства можуть не виправдати очікувань.

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Можливе вбивство чи раптову смерть за дивних обставин мали б розслідувати неупереджено і оперативно. Але правоохоронні органи й суди у такому стані, що розраховувати на це не доводиться, сказав голова правління Фундації DEJURE.

Дуже дивні збіги обставин. Нічого не можу стверджувати достеменно, не маю доказів. Але після того, як у такій резонансній справі ухвалили стільки рішень, і за таких дивних обставин помирає суддя – це щонайменше дивно,

– вважає Михайло Жернаков.

Вплив смерті Писанця на справу Шеремета

У відповідь на запитання про те, чи вплине смерть Олександра Писанця на хід справи Павла Шеремета, він зауважив, що це не означає розгляд справи заново чи автоматичних процесуальних дій. Це означає, що буде замінений слідчий суддя, яким і був Писанець.

"Це автоматично для справи Шеремета нічого не означає, але дійсно, збігів обставин дуже багато", – сказав Михайло Жернаков.

Довідка. Олександр Писанець головував у розглядах зміни запобіжного заходу підозрюваних у справі Павла Шеремета. Тоді адвокат Юлії Кузьменко заявив, що має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу справи на суддю Писанця.