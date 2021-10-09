Стефанчук больше всего: сколько денег за сентябрь заработало руководство Рады

За сентябрь руководство Верховной Рады заработало более 172 тысяч гривен. Такова суммарная зарплата Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука и Елены Кондратюк.

Как сообщили в Аппарате Верховной Рады в эксклюзивном комментарии 24 каналу, больше всего насчитали именно Стефанчуку.

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Тогда еще первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал в сентябре 63957,25 гривны. Заметим, что теперь он занимает должность нового председателя парламента. Это произошло после того, как нардепы отправили в отставку Дмитрия Разумкова.

Отставка Разумкова: главное

Официальная процедура отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера стартовала 4 октября. А уже 5 октября нардепы отстранили его от ведения заседаний на 2 дня.

Голосование за отставку его с поста спикера состоялось 7 октября. Это решение поддержали 246 нардепов, в том числе 211 "слуг народа".

Какую зарплату получили руководство Рады

При этом зарплаты Разумкова и Кондратюк были значительно меньше. К примеру:

уже экс-глава Рады Дмитрий Разумков заработал 54497,88 гривны;

заработал а заместитель председателя Верховной Рады Кондратюк Елена – 53820,46 гривны.

Почему возникла такая большая разница между зарплатами руководства парламента, в аппарате Рады не объяснили.



Зарплата руководства аппарата Совета / Фото 24 канала

Сколько заработал Разумков

Так, за период работы с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года зарплата Дмитрия Разумкова на посту главы Верховной Рады составила:

2019 год – 178 528 гривен;

2020 год – 547 563 гривны;

2021 год – 485 751 гривна.

За 2019 год сумма значительно меньше, ведь нардеп проработал всего 4 месяца. В целом за 770 дней парламентарий заработал 1 212 042 гривны.