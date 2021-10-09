Стефанчук больше всего: сколько денег за сентябрь заработало руководство Рады
Источник:24 канал
За сентябрь руководство Верховной Рады заработало более 172 тысяч гривен. Такова суммарная зарплата Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука и Елены Кондратюк.
Как сообщили в Аппарате Верховной Рады в эксклюзивном комментарии 24 каналу, больше всего насчитали именно Стефанчуку.
Важно Почти каждый десятый украинец получает более 25 тысяч гривен зарплаты
Тогда еще первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал в сентябре 63957,25 гривны. Заметим, что теперь он занимает должность нового председателя парламента. Это произошло после того, как нардепы отправили в отставку Дмитрия Разумкова.
Отставка Разумкова: главное
- Официальная процедура отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера стартовала 4 октября. А уже 5 октября нардепы отстранили его от ведения заседаний на 2 дня.
- Голосование за отставку его с поста спикера состоялось 7 октября. Это решение поддержали 246 нардепов, в том числе 211 "слуг народа".
Какую зарплату получили руководство Рады
При этом зарплаты Разумкова и Кондратюк были значительно меньше. К примеру:
- уже экс-глава Рады Дмитрий Разумков заработал 54497,88 гривны;
- а заместитель председателя Верховной Рады Кондратюк Елена – 53820,46 гривны.
Почему возникла такая большая разница между зарплатами руководства парламента, в аппарате Рады не объяснили.
Зарплата руководства аппарата Совета / Фото 24 канала
Сколько заработал Разумков
Так, за период работы с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года зарплата Дмитрия Разумкова на посту главы Верховной Рады составила:
- 2019 год – 178 528 гривен;
- 2020 год – 547 563 гривны;
- 2021 год – 485 751 гривна.
За 2019 год сумма значительно меньше, ведь нардеп проработал всего 4 месяца. В целом за 770 дней парламентарий заработал 1 212 042 гривны.