Стефанчук поговорит с лидерами G7 о немедленном членстве Украины в ЕС

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук намерен поговорить с лидерами стран G7. Темой разговора он назвал незамедлительное членство Украины в Европейском Союзе.

Стефанчук заверил, что каждый ответственный политик будет работать в определенном направлении по этому вопросу. У него в ближайшее время будет разговор с представителями лидеров G7, сообщает 24 канал.

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Я от имени парламента буду говорить о том, что нам нужно немедленное членство в Европейском Союзе. Поэтому мы все по своим направлениям работаем,

– заявил Стефанчук.

По его словам, этим вопросом занимается президент, премьер-министр, МИД. Каждый должен дожать наиболее благоприятное для Украины решение по вопросу вступления в ЕС.

"Я бы хотел, чтобы эта процедура была настолько сокращенной, практически немедленной", – сказал Стефанчук.

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