Стефанчук признался, хочет ли вместо Разумкова стать председателем Рады
Руслан Стефанчук заявил, что его удовлетворяет должность вице-спикера. Сейчас желания возглавить парламент у него нет.
Источник:"Украинская правда"
"Слуга народа" признался, что работа заместителем председателя Рады отнимает очень много времени, но "дает профессиональный кайф и искру в глазах".
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Желания менять должность нет
На уточняющий вопрос, означает ли это, что "желания стать спикером нет?", он ответил:
Да, абсолютно. У меня желания менять нынешнюю свою должность на любую другую в принципе нет,
– сказал Руслан Стефанчук.
Нардеп также отметил, что не имел никаких разговоров с президентом Владимиром Зеленским по поводу его назначения председателем Рады.
Вице-спикер отметил, что, когда идет разговор про Дмитрия Разумкова, всегда заявлял и заявляет: "Считаю его членом команды президента Украины и оснований считать по-другому не имею".
Что известно об изменениях в президиуме Рады
В феврале СМИ писали, что якобы Владимир Зеленский хочет заменить Дмитрия Разумкова на Руслана Стефанчука.
Отмечалось, что эта кандидатура якобы устраивает всех, однако действующему первому вице-спикеру хватает медийности.
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