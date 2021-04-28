Руслан Стефанчук заявил, что его удовлетворяет должность вице-спикера. Сейчас желания возглавить парламент у него нет.

"Слуга народа" признался, что работа заместителем председателя Рады отнимает очень много времени, но "дает профессиональный кайф и искру в глазах".

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Желания менять должность нет

На уточняющий вопрос, означает ли это, что "желания стать спикером нет?", он ответил:

Да, абсолютно. У меня желания менять нынешнюю свою должность на любую другую в принципе нет,

– сказал Руслан Стефанчук.

Нардеп также отметил, что не имел никаких разговоров с президентом Владимиром Зеленским по поводу его назначения председателем Рады.

Вице-спикер отметил, что, когда идет разговор про Дмитрия Разумкова, всегда заявлял и заявляет: "Считаю его членом команды президента Украины и оснований считать по-другому не имею".

Что известно об изменениях в президиуме Рады

В феврале СМИ писали, что якобы Владимир Зеленский хочет заменить Дмитрия Разумкова на Руслана Стефанчука.

Отмечалось, что эта кандидатура якобы устраивает всех, однако действующему первому вице-спикеру хватает медийности.

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