Руслан Стефанчук заявив, що його задовольняє посада віцеспікера. Наразі бажання очолити парламент у нього немає.

"Слуга народу" зізнався, що робота заступником глави Ради забирає дуже багато часу, але "дає професійний кайф та іскру в очах".

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Бажання змінювати посаду немає

На уточнююче запитання, чи це означає, що "бажання стати спікером немає?", він відповів:

Так, абсолютно. У мене бажання змінювати теперішню свою посаду на будь-яку іншу в принципі немає,

– сказав Руслан Стефанчук.

Нардеп також зауважив, що не мав жодних розмов з президентом Володимиром Зеленським з приводу його призначення головою Ради.

Віцеспікер наголосив, що, коли мовиться про Дмитра Разумкова, завжди заявляв і заявляє: "Вважаю його членом команди президента України та підстав вважати по-іншому не маю".

Що відомо про зміни у президії Ради

У лютому ЗМІ писали, що нібито Володимир Зеленський хоче замінити Дмитра Разумкова на Руслана Стефанчука.

Зазначалося, що ця кандидатура начебто влаштовує всіх, проте чинному першому віцеспікеру бракує медійності.

Це цікаво Стефанчук вважає, що є одна формальна підстава для розпуску Ради