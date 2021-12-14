Во время брифинга в Верховной Раде Стефанчук похвалил Ткаченко. Он сказал, что считает его одним из лучших министров правительства.

К теме Ткаченко убеждает, что обсуждения об его отставке с поста министра продолжаются

Я считаю Александра одним из лучших министров в правительстве. Если заявления нет в Верховной Раде, может, на то воля божья, поэтому давайте подумаете. Я буду очень рад, если вы измените свое решение и мы будем дальше строить украинскую информационную политику и культуру,

– обратился спикер к Александру Ткаченко.

Между тем, сам Ткаченко заверил, что подал заявление об отставке в Верховную Раду. Впрочем, как утверждает Ткаченко, его представление парламент не зарегистрировал. Новое заявление Александр Ткаченко пока не написал. Впрочем, он утверждает, что готов это сделать, если будет такая необходимость.

Что известно об отставке Ткаченко