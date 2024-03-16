Стефанчук отреагировал обращение Порошенко в Брюссель, подчеркнув важность евроинтеграции для Украины. Он считает, что личные интересы не должны преобладать над национальными, – информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Порошенко VS. Стефанчук: кто прав
Уточним, что Еврокомиссар по вопросам расширения получил и обнародовал письмо от Петра Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с невыездом оппозиции за границу.
Это крайняя и персональная безответственность человек, который знает, к кому он обратился, ставит свои личные вещи на одну чашу весов, вместе с тем, что есть для Украины евроинтеграция,
– утверждает спикер парламента.
Стефанчук также отметил, что был в командировке за границей, когда поступило обращение Порошенко с просьбой разрешить выезд. Он акцентировал, что после возвращения в Украину сразу подписал разрешение на поездку. Спикер выразил непонимание из-за действий Порошенко, который обратился к ЕС.
"На меня невозможно влиять какими-то листами или кляузами. Я приехал, я сразу подписал. И к тому же человек был проинформирован, что все будет подписано", – отмечает Стефанчук.
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Другой скандал – тот же вопрос
Недавно Петр Порошенко, пятый президент Украины, столкнулся с юридическим поражением в деле о запрете на его выезд за границу.
- Львовский окружной административный суд отклонил его иск против первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко и пограничного отряда, отказав в компенсации затрат на перелет в США.
- Порошенко требовал отменить решение об аннулировании его командировки в Польшу и США, а также взыскать с ответчиков более 500 тысяч гривен в качестве компенсации. Кроме того, оплатить счет за приобретенные авиабилеты, расходы на сумму 1 миллион 170 тысяч гривен.
- Собственно, в декабре 2023 года его не пропустили через границу для участия в Саммите Международного демократического союза в Вашингтоне, несмотря на наличие официального разрешения от председателя Верховной Рады.