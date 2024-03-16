Стефанчук відреагував звернення Порошенка до Брюсселя, наголосивши на важливості євроінтеграції для України. Він вважає, що особисті інтереси не повинні переважати національні, – інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Порошенко VS. Стефанчук: хто має рацію
Уточнимо, що Єврокомісар з питань розширення отримав і оприлюднив лист від Петра Порошенка з проханням вплинути на ситуацію з невиїздом опозиції за кордон.
Це крайня і персональна безвідповідальність людина, яка знає, до кого вона звернулася, ставить свої особисті речі на одну шальку терезів, разом з тим, що є для України євроінтеграція,
– стверджує спікер парламенту.
Стефанчук також зазначив, що був у відрядженні за кордоном, коли надійшло звернення Порошенка з проханням дозволити виїзд. Він акцентував, що після повернення в Україну одразу підписав дозвіл на поїздку. Спікер висловив нерозуміння через дії Порошенка, який звернувся до ЄС.
"На мене неможливо впливати якимись аркушами чи кляузами. Я приїхав, я одразу ж підписав. І до того ж людина була поінформована, що все буде підписано", – наголошує Стефанчук.
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Інший скандал – те саме питання
Нещодавно Петро Порошенко, п'ятий президент України, зіткнувся з юридичною поразкою у справі про заборону на його виїзд за кордон.
- Львівський окружний адміністративний суд відхилив його позов проти першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та прикордонного загону, відмовивши у компенсації затрат на переліт до США.
- Порошенко вимагав скасувати рішення про анулювання його відрядження до Польщі та США, а також стягнути з відповідачів понад 500 тисяч гривень як компенсацію. Крім того, оплатити рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень.
- Власне, у грудні 2023 року його не пропустили через кордон для участі у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні, попри наявність офіційного дозволу від голови Верховної Ради.