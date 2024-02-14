Розпорядження про відрядження Порошенка для участі в Мюнхенській конференції безпеки не підписали через нібито загрозу його життю за кордоном. Про що голова фракції "Європейська Солідарність" розповів на брифінгу після зустрічі зі Стефанчуком.

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Порошенко заявив про заборону їхати за кордон

За словами Порошенка, у Верховній Раді йому пояснили недопуск на конференцію тим, що отримали інформацію від керівника ГУР про те, що очільнику фракції "Європейська Солідарність" нібито загрожує смертельна небезпека.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу після перетину кордону, а особливо в Мюнхені мені, як лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека! І не здатне мене захистити ні управління держохорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб врятувати Порошенка, це його не випустити,

— сказав він.

Тим часом джерела 24 Каналу у ГУР зазначили, що інформацію про заборону виїзду за кордон Петра Порошенка прокоментувати наразі не можуть.

Як пояснили ситуацію у Верховній Раді

Порошенко на брифінгу додав, що у нього нібито була запланована низка зустрічей, зокрема у польському Сеймі, з шістьма президентами та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Водночас у Верховній Раді України заявили, що заяви представників фракції "Європейська Солідарність" щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є "маніпулятивними".

Там зазначили, що до парламентської делегації, що братиме участь у конференції, від "Європейської солідарності" входить народний депутат України Олексій Гончаренко, а заяв і відповідних документів, що підтверджують зазначені вище зустрічі ані від самого Порошенка, ані від міжнародних лідерів до Верховної Ради України не надходило.

Не єдина спроба Порошенка виїхати за кордон