У меня свои отношения с госпожой Марьяной, – Стефанчук о заявлениях и внутренних играх Безуглой

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался относительно заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой. Он заметил, что у него с ней тоже сложные отношения.

Стефанчук подчеркнул, что также подвергался критике со стороны народного депутата. В то же время, глава Рады отметил, что такие нарративы не являются причиной для того, чтобы не сохранять внутреннее единство перед угрозой врага.

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Председатель Верховной Рады высказался относительно Безуглой

Стефанчук отметил, что призвал как частно, так и публично хорошо учить историю Украины. Ведь любыми нашими раздорами или публичной демонстрацией усталости непременно воспользуется враг, что уже бывало в истории Украины и имело плохие последствия для нашего государства. Впрочем, он отметил, что имеет свои отношения с Безуглой.

Кроме Залужного, она критикует и меня, и всех остальных, – ну, такой стиль поведения у человека. Я этого не воспринимаю,

– сказал он.

Председатель Верховной Рады также считает, что нам всем нужно пересмотреть отношение к происходящему в стране и понять, что без единства, единого подхода и видения нам никогда не выиграть эту войну.

"Несомненно, у нас должны быть и честные дискуссии с военными по тем или иным вопросам, но для всего есть свое время и место. На Ставке у нас бывает очень жарко, потому что продолжается профессиональный разговор даже между военными, которые субординированы друг к другу, но между ними возникает жесткий мужской разговор и, что немаловажно, они находят правильные решения", – рассказал Стефанчук.

Стефанчук сказал, как общается с Безуглой

Он также выразил надежду, что 4 января комитет по вопросам нацбезопасности, который проходил в закрытом формате и где началось несколькодневное обсуждение законопроекта о мобилизации, и Марьяна Безуглая, и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный смогут решить все имеющиеся у них вопросы. Таким образом, дискуссия перешла из интернета в живой формат.

Опять, я очень заинтересован в том, чтобы все это внутреннее недовольство не выливалось наружу, потому что оно, как дрожжи, будет бродить в обществе. Очень хочу, чтобы общество сохраняло единство. Иначе – уже есть уроки,

– подчеркнул председатель Верховной Рады.

Стефанчук также подчеркнул, что в фейсбуке или других социальных сетях мы всегда хотим показать свою исключительную экспертность, даже если не слишком глубоко обладаем темой. Поэтому он призвал граждан комментировать только то, в чем разбираетесь, а не быть поверхностными.

В заключение глава Совета подчеркнул, что все его разговоры с Безуглой проходят в официальном формате. При этом все, что он о ней думает, честно пишет во внутрипартийном чате, где народная депутат реагирует. По мнению Стефанчука, это абсолютно нормальная закрытая дискуссия, которая будет иметь результат в любом случае.