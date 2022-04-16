Стефанчук встретился с главой парламентской делегации Грузии в Киеве

Большим проявлением солидарности с украинским народом стал визит спикера Парламента Грузии и членов делегации в Украину.

Такую информацию сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с главой парламента Грузии Шалвой Папуашвили, который приехал в Киев.

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Сегодня спикер парламента Грузии и члены делегации смогут воочию убедиться в том, что действия россиян не поддаются законам гуманности, чести и достоинства военного дела.

Задача Украины – не только победа, в которой мы все уверены. Для нас важнее всего, чтобы тот, кто совершил эту ужасную агрессию в 21 веке, понес юридическое наказание, и чтобы границы территории Украины были восстановлены. Я хочу заверить, что ни парламент Украины, ни Украинский народ не видят эту победу полноценной без поддержки грузинского народа,

– подчеркнул Стефанчук.

Глава Верховной Рады отметил, что украинский народ и украинские власти будут поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Также добавил, что оккупированные территории были и остаются территорией Грузии.

"Мне кажется, что у нас вместе с Грузией и Молдовой есть одна очень трагическая общая черта – наши территории временно искусаны Российской Федерацией. У нас есть еще одно общее дело – это наше евроинтеграционное будущее", – отметил Руслан Стефанчук.

Он убежден, что, в частности, благодаря героическому сопротивлению украинского народа в этой страшной войне для Украины, Грузии и Молдовы стал возможным уникальный шанс евроинтеграционной перспективы. Спикер Парламента Украины надеется, что процесс заполнения опросника, необходимого для обретения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, будет успешным, и вышеупомянутые страны вскоре присоединятся к большой европейской семье.

Стефанчук поблагодарил народ, парламент и правительство Грузии за гостеприимство и поддержку граждан Украины, которые ищут временное убежище в Грузии.

Чтобы победить, мы все вместе должны сломать экономический хребет агрессору, благодаря которому он подпитывает машину убийств в Украине,

– подчеркнул Руслан Стефанчук.

Глава Верховной Рады Украины попросил спикера парламента Грузии рассмотреть возможность введения санкций против России, ведь это очень важно, прежде всего для Украины. Он выразил надежду на скорый конец войны. Сразу после этого встанет вопрос восстановления Украины. Стефанчук пригласил Грузию присоединиться к процессу обновления Украины.

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