Стефанчук заявил о необходимости создать систему голосования на случай разрушения Рады

Верховная Рада намерена разработать отдельную систему голосования для депутатов, независимо от их местонахождения. Такой шаг призван обеспечить работу парламента даже в случае разрушения его здания в результате российских ударов.

Во время совместного брифинга в Брюсселе с председателем Европейского парламента Робертой Метцолой председатель Рады Руслан Стефанчук отметил, что постоянные удары врага по Киеву создают прямую угрозу для деятельности законодательного органа.

Что сказал Стефанчук

Постоянные атаки на Киев влияют, в том числе, и на работу украинского парламента. Но, несмотря на это, мы принимаем все необходимые законодательные акты, которые приближают нас к Европейскому Союзу. Так, в частности, только за прошедшую неделю мы приняли 12 актов... которые были направлены на поддержку нашего пути в Европейский Союз, на выполнение наших обязательств по Ukraine Facility и другим вопросам. И мы будем и дальше двигаться по этому пути,

– сказал Стефанчук.

Спикер отметил, что в укрытиях уже созданы надлежащие условия для пребывания депутатов во время тревог.

Впрочем, парламент должен быть готов к худшим вариантам развития событий и обеспечить непрерывность работы.

"Отдельно я говорил с Робертой и с другими нашими коллегами-спикерами о том, что нам все равно нужно подумать об отдельной системе голосования, которая будет работать независимо от того, где будут находиться народные депутаты. Потому что никто не исключает того факта, что когда-нибудь Россия может разрушить и здание парламента. И мы тогда столкнемся с вопросом, когда нам понадобится система, которая обеспечит голосование народных депутатов все равно", – сообщил председатель Рады.

По его словам, еще одним решением в сфере безопасности является возможность переноса заседаний в защищенные помещения по тому же адресу, чтобы не приостанавливать голосование по законопроектам о евроинтеграции.

Помимо вызовов в сфере безопасности, связанных с российской агрессией, существенным препятствием для эффективной деятельности парламента стало использование искусственного интеллекта отдельными народными депутатами для массовой генерации поправок.

Я просто хочу напомнить, что, например, к проекту государственного бюджета было подано 5200 поправок. Кроме того, у нас есть народные депутаты, которые только за этот год, за 2026 год, подали почти сорок две тысячи поправок. И это также новый вызов, который замедляет работу парламента,

– подчеркнул Стефанчук.

По мнению спикера, решение этой проблемы требует осознания народными депутатами собственной ответственности. Он подчеркнул, что вопросы евроинтеграции, армии и международной помощи должны оставаться вне рамок любого законодательного спама.

И второе, что важно: мы должны обеспечить нормальные условия безопасности для работы украинских депутатов, в том числе и путем, в случае необходимости, переноса голосования в соответствующее помещение, расположенное по тому же адресу, где находится Верховная Рада, чтобы мы могли во время тревог продолжать работать и голосовать, в том числе для принятия тех законов, которые необходимы для нашего сближения с Европейским Союзом,

– добавил Стефанчук.

Напомним, что 15 ноября еврокомиссар Марта Кос обсудила с представителями украинских властей перечень реформ на пути к евроинтеграции. Стороны согласовали шаги в сфере верховенства права для закрытия бенчмарков (промежуточных критериев) в первой половине 2027 года.