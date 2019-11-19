Стефанчук арендует квартиру у тещи и берет на это деньги из бюджета

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук оказался среди тех парламентариев, кто получил деньги на компенсацию за жилье. Таких нардепов в октябре 2019 года насчитывается 120. В целом все они получили около 3,29 миллиона гривен.

Что известно о квартире, которую снимает Стефанчук

Как сообщает движение "ЧЕСТНО" со ссылкой на декларацию Стефанчука, в 2018 году его семья проживала в квартире площадью 101,8 квадратных метра. Помещение было построено в 2012 году и принадлежит Татьяне Ситарук.

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Известно, что жена Стефанчука носила до замужества фамилия Ситарук. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера Рады.

Сам Стефанчук в комментарии активистам подтвердил, что до сих пор проживает в этой квартире и платит арендную плату, в том числе в 2019 году. Первый вице-спикер отметил, что за квартиру арендодатель платить налоги в предусмотренном законом порядке.

Правда, Стефанчук так и не ответил, платит ли он за квартиру матери жены. Нардеп отметил, что платит "арендодателю по договору – владельцу квартиры".

Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания – это мое право как арендатора,

– подчеркнул он.

Согласно данным Портала открытых данных Верховной Рады, в октябре 2019 года Стефанчук за аренду жилья получил компенсацию в размере 19,5 тысяч гривен.

Сколько получил Стефанчук за аренду жилья в октябре

Согласно статье закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты Рады получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера. Но получить такую ​​компенсацию могут не все, а только те, кто:

не имеет собственного жилья в Киеве,

имеет регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ столицы Украины.

Такую компенсацию ежемесячно выплачивает Аппарат Верховной Рады. Эти деньги идут из бюджета. Согласно Госбюджета-2019, нардеп за месяц может получить не менее 19,5 тысяч гривен – 650 гривен в сутки. Эта сумма выходит из стоимости однокомнатного номера в гостиничном комплексе "Киев", которым руководит Управления делами Аппарата ВР. Такая компенсация была утверждена еще 1 сентября 2017 года.

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В октябре Стефанчук получил 19,5 тысяч гривен компенсации на аренду жилья

Кто еще из нардепов получил компенсацию за аренду жилья: данные Портала открытых данных ВР