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      Стефанчук орендує квартиру в тещі та бере на це гроші з бюджету

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      Руслан Стефанчук / LIGA.net

      Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опинився серед тих парламентарів, хто отримав гроші на компенсацію за житло. Таких нардепів у жовтні 2019 року налічується 120. Загалом усі вони отримали близько 3,29 мільйона гривень.

      Що відомо про квартиру, яку винаймає Стефанчук 

      Як повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на декларацію Стефанчука, у 2018 році його родина проживала у квартирі площею 101,8 квадратних метра. Помешкання було побудовано у 2012 рці та належить Тетяні Ситарук.

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      Відомо, що дружина Стефанчука мала до заміжжя прізвище Ситарук. Також, за інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера Ради.

      Сама Стефанчук у коментарі активістам підтвердив, що досі проживає у цій квартирі та сплачує орендну плату, зокрема й у 2019 році. Перший віцеспікер наголосив, що за квартиру орендодавець сплачуватиме податки в передбаченому законом порядку.

      Щоправда, Стефанчук так і не відповів, чи платить він за квартиру матері дружини. Нардеп зауажив, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".

      Право обрати квартиру для проживання, як і місце проживання, – це моє право як орендаря,
      – підкреслив він.

      Згідно з даними Порталу відкритих даних Верховної Ради, у жовтні 2019 року Стефанчук за оренду житла отримав компенсації у 19,5 тисяч гривень.

      Скільки отримав Стефанчук за оренду житла в жовтні 

      Згідно зі статтею закону "Про статус народного депутата України", депутати Ради отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера. Але отримати таку компенсацію можуть не всі, а лише ті, хто:

      • не має власного житла у Києві,
      • має реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж столиці України.

      Таку компенсацію щомісяця виплачує Апарат Верховної Ради. Ці гроші йдуть з бюджету. Відповідно до Держбюджету-2019, нардеп за місяць може отримати щонайменше 19,5 тисяч гривень650 гривень за добу. Ця сума виходить з вартості однокімнатного номера у готельному комплексі "Київ", яким керує Управління справами Апарату ВР. Таку компенсацію було затверджено ще 1 вересня 2017 року.

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      Стефанчук, зарплата, нардеп, компенсація, оренда, житло
      У жовтні Стефанчук отримав 19,5 тисяч гривень компенсації на оренду житла 

      Хто ще з нардепів отримав компенсацію за оренду житла: дані Порталу відкритих даних ВР

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Верховна Рада Законодавство Новини нерухомості Новини нерухомості України Оренда нерухомості Руслан Стефанчук
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